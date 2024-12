Confédération des Etats du Sahel: les Premiers ministres se concertent sur la feuille de route

Les Premiers ministres du Niger, Ali Lamine Zeine, du Mali, Abdoulaye Maïga et du Burkina, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ont tenu une réunion de travail, ce lundi 30 décembre 2024, à Niamey. La mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération des Etats du Sahel (AES) arrêtée par les pères fondateurs de l’Alliance était au menu des travaux.

C’est par une audience à eux accordée par le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), Président du Niger, le général Abdourahamane Tiani, que les trois chefs de gouvernement de l’AES ont débuté la journée du lundi 30 décembre 2024. En fin d’audience, le chef du gouvernement du Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, désigné par ses pairs, a livré la quintessence de la rencontre. «

Nous avons bénéficié de la part de Son Excellence le général de brigade Abdourahamane Tiani, Président de la République du Niger, de sages conseils et des orientations qui vont nous permettre en tant que Premiers ministres des pays de l’AES de pouvoir porter notre mission commune, celle de mettre en pratique de la manière la plus diligente les politiques publiques qui doivent porter la vision de souveraineté et d’épanouissement des peuples de l’AES et surtout pour faire face avec efficacité à toute les adversités », a-t-il expliqué.

Par la suite, les trois chefs de gouvernement se sont retrouvés, à huis-clos, dans les locaux de la Primature nigérienne pour une séance de travail. Cette concertation de haut niveau est la première du genre entre les trois personnalités de l’Alliance des Etats du Sahel. Elle a été le cadre, non seulement d’une prise de contact formelle mais également de l’exaltation des liens de fraternité entre autorités de pays frères. L’hôte de la rencontre, le Premier ministre du Niger, Ali Lamine Zeine, a relevé une convergence de vue sur la mission commune que ses homologues et lui ont à remplir dans le cadre de la Confédération AES.

Il a également remercié ses homologues du Mali et du Burkina Faso pour avoir honoré l’invitation fraternelle du peuple nigérien et pour le soutien apporté à son pays devant l’hostilité récemment dénoncée par le président du Niger dans son discours du 17 décembre 2024.

Dans sa Déclaration de politique générale (DPG), le 27 décembre dernier, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo avait soutenu que : « S’agissant de l’AES, mon gouvernement s’engage sans réserve à jouer sa partition pour en faire un instrument d’intégration économique et des peuples, un outil de libération, d’autodétermination et donc d’indépendance réelle et de progrès ».

En effectuant sa première sortie en tant que chef du gouvernement dans un pays frère de l’Alliance des Etats du Sahel, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo s’inscrit résolument dans cette vision.

DCRP/Primature