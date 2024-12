L’otite: Une infection courante à ne pas sous-estimer

L’otite est une inflammation ou une infection, soit du conduit auditif, soit de l’oreille moyenne, c’est-à-dire la partie située derrière le tympan. Les otites du conduit auditif peuvent être dues à un bouchon de cérumen, un eczéma surinfecté, ou un furoncle. Elles apparaissent souvent après une baignade. Les otites de l’oreille moyenne peuvent être dues à un rhume surinfecté par des bactéries, un choc violent, ou une différence de pression soudaine, lors d’un voyage en avion ou de séances de plongée, par exemple.

Les douleurs dans l’oreille, la baisse de l’audition, et parfois des bourdonnements, peuvent être des signes d’une otite. Cette inflammation qui touche le conduit auditif ou l’oreille moyenne, est une affection fréquente pouvant survenir à tout âge. Si elle est souvent d’origine bactérienne ou virale, d’autres facteurs comme des obstructions, des réactions allergiques, ou encore des variations de pression peuvent également en être responsables.

L’otite peut se présenter comme une inflammation ou une infection du conduit auditif ou de l’oreille moyenne, située derrière le tympan.

Les otites du conduit auditif peuvent être causées par un bouchon de cérumen, un eczéma surinfecté ou un furoncle, et apparaissent souvent après une baignade. Les otites de l’oreille moyenne, quant à elles, peuvent résulter d’un rhume surinfecté par des bactéries, d’un choc violent ou d’une différence de pression soudaine, par exemple lors d’un voyage en avion ou de séances de plongée.

L’otite externe est une infection aiguë, généralement bactérienne du conduit auditif, souvent à Pseudomonas. Les symptômes incluent des douleurs, un écoulement et une perte auditive si le conduit auditif est obstrué par un gonflement. La manipulation du pavillon de l’oreille provoque des douleurs. Le diagnostic repose sur l’historique et l’inspection, tandis que le traitement inclut un nettoyage soigneux de la peau morte et de la cire, des médicaments topiques (antibiotiques, corticostéroïdes, acide acétique) et des précautions pour maintenir l’oreille sèche.

Les facteurs prédisposants incluent les blessures accidentelles dans le canal causées par le nettoyage avec des cotons-tiges, les allergies, le psoriasis, l’eczéma, la dermite séborrhéique et la diminution de l’acidité du canal. Diverses affections peuvent également entraîner des otites externes, telles qu’un bouchon de cérumen, une infection du conduit auditif externe après des baignades en eau non traitée.

Les otites moyennes ont diverses origines, incluant la différence de pression au niveau du tympan lors d’un voyage en avion ou de séances de plongée, appelée otite barotraumatique, et les infections succédant généralement à une infection des fosses nasales, où les germes infectieux pénètrent dans l’oreille moyenne et provoquent une accumulation de liquide, appelée otite séreuse. Les symptômes incluent des douleurs vives et lancinantes, souvent accompagnées de bourdonnements d’oreille, de fièvre, de diminution de l’ouïe et parfois de maux de tête.

L’otite externe, par exemple, est généralement causée par une infection bactérienne du conduit auditif, souvent après des baignades. Cette forme d’otite provoque douleurs, écoulements, et parfois une perte auditive due au gonflement du conduit. Les manipulations du pavillon de l’oreille intensifient la douleur. Quant aux otites moyennes, elles sont souvent liées à des infections des fosses nasales, comme un rhume, qui se propagent via la trompe d’Eustache jusqu’à l’oreille moyenne. Cela peut entraîner une accumulation de liquide derrière le tympan, source de douleur et de

pression.

Les causes mécaniques, comme un choc violent ou des variations de pression lors de voyages en avion ou de plongées sous-marines, peuvent également engendrer une otite dite barotraumatique. Ces situations provoquent une congestion et une accumulation de liquide qui aggravent

les symptômes.

Les manifestations de l’otite incluent des douleurs vives, parfois associées à de la fièvre, des maux de tête ou une diminution de l’audition. Une douleur au niveau du pavillon et du conduit auditif externe est également fréquente, surtout en cas d’otite externe. Si ces symptômes sont négligés, des complications graves, comme une méningite ou une surdité, peuvent survenir.

Pour prévenir les otites, il est déconseillé d’utiliser des coton-tiges ou des objets pointus pour nettoyer le conduit auditif, car ils peuvent causer des microabrasions favorisant les infections. Les variations de pression, notamment en avion, peuvent être atténuées par des techniques comme le bâillement, le mâchonnement de chewing-gum, ou la méthode de Valsalva qui consiste à fermer la bouche, pincer le nez et expirer doucement. En cas de douleur, des méthodes simples, comme l’application de chaleur, peuvent apporter un soulagement temporaire.

Il est crucial de consulter un médecin en cas de douleur inexpliquée et persistante à l’oreille, car les otites peuvent entraîner de sérieuses complications, allant de la méningite à la surdité complète. Plusieurs signes d’aggravation doivent alerter, tels que l’intensification de la douleur, l’augmentation de la fièvre et les nausées ou vomissements.

En présence de ces signes, il est important de consulter un médecin rapidement.

Toute douleur inexpliquée ou persistante nécessite une consultation médicale. Si les symptômes s’aggravent, comme une intensification des douleurs, une fièvre

persistante, ou des nausées, une intervention rapide est cruciale pour éviter des complications graves.

En définitive, bien que l’otite soit une affection fréquente, elle nécessite une attention particulière pour garantir un rétablissement rapide et prévenir toute séquelle. Un suivi médical adapté et des gestes préventifs simples sont les clés pour protéger la santé de ses oreilles.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

Sources : MSD Manuals, Vidal