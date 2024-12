Confédération des Etats du Sahel: une convention de partenariat signée entre les télévisions nationales des trois Etats

Les directeurs généraux de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), Atéridar Galip Somé, l’Office de radio et télévision du Mali(ORTM), Hassane Baba Diombele et la Radio télévision du Niger (RTN), Abdoulaye Coulibaly ont signé officiellement une convention de partenariat, le dimanche 29 décembre 2024, à Bamako.

Cette cérémonie intervient en marge de l’atelier de validation des outils de communication de la Confédération des Etats du Sahel qui a connu la présence des ministres en charge de la communication du Burkina (Pingdwendé Gilbert Ouédraogo), du Mali (Alhamdou Ag Ilyene) et du Niger (Sidi Mohamed Raliou). Dans le cadre de la présente convention de partenariat, les parties s’engagent à collaborer dans les domaines suivants : la coproduction d’œuvres radiophoniques sonores et/ou télévisuelles, les échanges de programmes de radiodiffusion sonore et/ou télévisuelle, la mise à disposition de correspondants de presse, l’échange d’expertise et de renforcement de capacités, l’appui mutuel, etc… A travers cette convention, les médias publics entendent dans une synergie d’actions soutenir la stratégie de communication de la Confédération des Etats du Sahel/AES engagée dans un processus d’émancipation politique, économique, etc.

DCRP-MCCAT