Opérations spéciales de lutte contre la fraude : 23 magasins scellés, 50 boutiques fermées

La Brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes (BMCRF) a tenu une conférence de presse sur les différentes saisies à l’orée des fêtes, le lundi 30 décembre 2024, à Ouagadougou.

En cette fin d’année 2024, la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) multiplie les actions de veille en vue de l’assainissement de l’environnement des affaires. Elle a fait le point de ses activités de contrôle économique et de répression des fraudes, lors d’une conférence de presse, le lundi 30 décembre 2024, à Ouagadougou. Selon le coordonnateur général du BMCRF, Olivier Kiéma, au cours des opérations spéciales de contrôles des fêtes de fin d’année, 23 magasins ont été scellés ainsi qu’une cinquantaine de boutiques fermées.

Un nombre d’important de produits impropres à la consommation sont également retirés du marché. D’autres saisies récentes ont été faites à Ouagadougou, a affirmé M. Kiéma. Il s’agit de 2531 cartons de cigarette, 270 cartons de liqueurs frelatées, 1549 cartons de boissons prohibées énergisantes, 1119 cartons de liqueurs en sachets interdits depuis 2019, 800 packs de boissons sucrées périmées, etc.

Le coordonnateur général du BMCRF a indiqué qu’en octobre 2024, un magasin de reconditionnement de riz a été repéré dans le quartier Sankaryaré. Ainsi, a-t-il précisé, ce magasin contenait environ 320 sacs de riz de 50 kg de qualité douteuse. Et d’ajouter que ce magasin a été fermé pour des mesures conservatoires. Mais, après analyses des échantillons au laboratoire, la conclusion a révélé qu’il est impropre à la consommation humaine et animale. Olivier Kiéma a salué la police nationale et à la gendarmerie nationale pour leur accompagnement constant dans l’exécution de la mission.

Il a félicité aussi les consommateurs, ainsi que les organisations qui collaborent avec la BMCRF à travers les dénonciations et les plaintes qu’ils formulent par le biais des numéros de la BMCRF (80 00 11 84/80 00 11 85 / 80 00 11 86).

« C’est une dénonciation anonyme que nous avons reçue à la date du 21 octobre 2024 qui nous faisait état d’une cour où était stocké de 320 sacs de riz avarié. Immédiatement, nous avons mis en action nos équipes qui ont pu faire l’identification du domicile. Aussi, nous avons mis une équipe pour la surveillance et l’intervention ; ce qui a permis de découvrir cette importante quantité de riz », a expliqué le commissaire de police de l’arrondissement 3 de Ouagadougou, Daniel Bayala.

Il a remercié la population pour leurs différentes alertes. Quant au président de la ligue des consommateurs du Burkina, Dasmané Traoré, après avoir traduit ses remerciements à la police nationale pour l’enquête minutieuse qui a abouti à ce résultat, il a invité la population à dénoncer tout cas suspect. « Nous interpellons l’ensemble des commerçants que ces pratiques frauduleuses cessent », a-t-il lancé.

Mahamadi SEBOGO

Alida Colette BAGORO

(Stagiaire)