LONAB : Issaka Zongo reçoit son chèque de 62 588 000 F CFA

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) a remis, le lundi 30 décembre 2024, à Koudougou, un gros lot d’une valeur de 62 588 000 F CFA, à un heureux gagnant du jeu Pari mutuel urbain burkinabè (PMU’B).

Il a cru à la LONAB et il est entré à présent dans la famille des millionnaires de la nationale des jeux de hasard. Il s’agit de Issaka Zongo. Il a reçu son chèque de 62 588 000 F CFA, le lundi 30 décembre 2024, des mains de la représentante du directeur général de la LONAB, Thérèse Nabaloum. La remise a eu lieu dans la cité du Cavalier rouge. Employé de commerce, M. Zongo a trouvé la bonne combinaison dans l’ordre du 4+1 du mardi 26 novembre 2024, après avoir misé seulement 1 800 FCFA. Le multimillionnaire était dans l’émotion. Il a remercié Dieu de lui avoir donné cette importante somme qui fait sa fierté en cette veille de fin d’année.

« Cela fait plus de 15 ans que je joue au PMU’B. Le plus gros lot que j’ai déjà eu durant ce temps, c’était 500 mille F CFA et aujourd’hui je suis millionnaire», s’est-il réjoui. Et d’ajouter qu’il va continuer à implorer Dieu, pour qu’il l’accompagne dans l’utilisation de cette fortune, à bon escient, afin que sa famille, son quartier et la nation entière puissent aussi bénéficier. « Pour le moment je ne saurai quoi faire de cet argent », a-t-il signifié.

Avec ce gain, Mme Nabaloum a indiqué que Koudougou s’illustre parmi les localités, où la LONAB enregistre plusieurs lots, en témoigne selon elle, la remise d’un super lot de plus de 120 millions F CFA, à Etienne Yaméogo, natif de la localité, à l’occasion de la 29e édition des Nuits atypiques de Koudougou (NAK), en novembre dernier. « Que

ce gain apporte à notre heureux gagnant, Issaka Zongo, honneur, bonheur et prospérité. Qu’il puisse l’utiliser à bon escient, afin de subvenir à ses besoins », a-t-elle souhaité.

A en croire la représentante, la LONAB est une entreprise citoyenne, qui se veut proche de ses clients et chaque lot remis à un bénéficiaire est le symbole de l’engagement de l’entreprise envers sa clientèle et la preuve de sa contribution au bien-être des populations. « Nous sommes fiers de contribuer à l’animation de la vie économique et sociale de notre Burkina Faso », s’est-elle enthousiasmée. Elle a exhorté les parieurs et tous ceux qui hésitent toujours, à tenter leur chance, car à son avis, les gagnants sont parmi ceux qui jouent.

Afsétou SAWADOGO