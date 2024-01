Coopération bilatérale : la Russie offre 25 mille tonnes de blé au Burkina Faso

La Fédération de Russie a procédé ce vendredi 26 janvier 2024 à Ouagadougou à la remise officielle de 25 mille tonnes de blé, une promesse faite en juillet dernier par le président russe Vladimir Poutine lors du sommet de Saint-Pétersbourg.

Ce don intervenu en présence du ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, du ministre d’Etat Jean Emmanuel Ouédraogo et de la ministre en charge de l’action humanitaire Nady Some, est la preuve de bonne dynamique de la coopération bilatérale entre Moscou et Ouagadougou.

Au nom du chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE et du peuple burkinabè, le chef de la diplomatie burkinabè a traduit toute la gratitude du Burkina Faso à la Fédération de Russie pour ce geste qui contribue énormément à la sécurité alimentaire des Burkinabè.

« Cette cérémonie m’offre l’opportunité de saluer l’ensemble des acteurs qui ont fait en sorte que cette promesse puisse se concrétiser », indique SEM Karamoko Jean Marie TRaoré.

Le ministre des Affaires étrangères ajoute en paraphrasant le président de la Transition que « ce don ne doit pas s’inscrire dans un cycle infini de don, mais doit nous interpeller sur le travail urgent de développement de nos propres capacités de production afin de rompre à jamais notre dépendance alimentaire vis-à-vis de l’extérieur »

Selon la ministre en charge de l’Action humanitaire Mme Nandy Some, ce don combien inestimable est destiné d’une manière générale aux personnes vulnérables et sera utilisé « à bon escient ».

De son coté, l’ambassadeur de la Fédération de Russie se veut clair « cet événement est un signal fort de la volonté du gouvernement de la Fédération de Russie, de donner un élément dynamique à notre coopération avec le Burkina Faso, l’un de nos partenaires stratégiques sur le continent africain.

La Russie va continuer à travailler dans le sens de l’autosuffisance alimentaire du Burkina Faso, et aussi le transfert de la technologie »; a indiqué l’ambassadeur Russe Alexey Saltykov.

DCRP/MAECR-BE