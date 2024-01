Retenue de 1% sur les rémunérations des travailleurs du public et du privé : Le Patronat burkinabè salue la mesure

« Après l’installation du bureau le 7 décembre dernier, nous estimons qu’il était important de passer voir Son Excellence pour une visite de courtoisie, de présenter le Bureau et également présenter nos vœux de nouvel an », s’est exprimé le président du Patronat burkinabè, Idrissa Nassa, à l’issue de l’audience.

En ce qui concerne la retenue de 1% du salaire des travailleurs du public et du privé pour équiper et financer les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), dans le cadre de la reconquête du territoire, le Patronat burkinabè a dit accueillir cette décision favorablement, et elle a estimé que ‘’tout le monde devrait être fier de contribuer’’.