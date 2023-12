Coopération bilatérale: la Russie ouvre son ambassade à Ouagadougou

L’ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso a organisé, jeudi 28 décembre 2023, à Ouagadougou, une cérémonie marquant la reprise officielle de ses activités. C’était en présence du Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, et de nombreux corps diplomatiques.

Fermée depuis 1992, l’ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso est désormais fonctionnelle. La reprise officielle de ses activités a eu lieu, hier jeudi 28 décembre 2023, à Ouagadougou, au cours d’une cérémonie, en présence du Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, des membres du gouvernement et de nombreux corps diplomatiques en poste au Burkina.

L’ouverture de la représentation diplomatique Russe au pays des Hommes intègres, selon le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, traduit l’engagement constant des Présidents, Vladimir Poutine et du capitaine Ibrahim Traoré, Président de la Transition, de renforcer les relations d’amitié et de coopération entre leurs pays respectifs.

« Cette reprise des activités de l’ambassade résidente de la Fédération de Russie à Ouagadougou consacre l’excellence des relations entre nos deux Etats, ces dernières années, et traduit la solidité des liens d’amitié qui unissent les peuples russe et burkinabè », a-t-il soutenu.

Intensifier les relations bilatérales dans divers domaines

Estimant que la reprise des activités de l’ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso est « une victoire d’étape » dans les relations bilatérales des deux Etats, le ministre en charge des affaires étrangères a salué, les efforts personnels fournis par l’ambassadeur de la Russie au Burkina Faso, Alexey Saltykov, pour la concrétisation de ce projet. Et, pour Alexey Saltykov, la réouverture de l’ambassade du Burkina Faso à Moscou, en 2013 a été un élément décisif dans le réchauffement de l’axe Ouagadougou-Moscou en ouvrant, une ère nouvelle dans leur coopération bilatérale pour le bonheur de leurs peuples.

Dans cette dynamique, le chef de la diplomatie burkinabè a soutenu que la reprise des activités diplomatiques de la Russie permettra d’offrir plus d’opportunités aux différents acteurs économiques et politiques. « Elle sera un catalyseur pour la valorisation des potentialités économiques des deux pays », a fait savoir Karamoko Jean-Marie Traoré. L’ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso, Alexey Saltykov, lui, s’est réjoui du renforcement des liens de coopération entre les deux pays dont, de son point de vue, la participation du Burkina Faso au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg a été une étape mémorable.

25 000 tonnes de blé pour le Burkina

Il a exprimé sa satisfaction liée au caractère amicale des relations que son pays entretient avec le Burkina Faso qui repose, a-t-il affirmé, sur des principes de confiance et de respect mutuel. « Nous développons une coopération étroite avec le Burkina Faso sur les questions actuelles de l’agenda international », a déclaré, le chef de la représentation russe au Burkina Faso, ajoutant que d’intenses échanges ont été effectués entre les deux délégations visant à intensifier les relations bilatérales dans divers domaines.

« La Russie continuera à fournir une assistance au Burkina Faso pour la formation de ses spécialistes et cadres nationaux civils et militaires », a promis, le diplomate russe. Sur la situation nationale marquée par la crise sécuritaire, Alexey Saltykov a dit avoir espoir que le peuple burkinabè parviendra avec succès à résoudre tous les problèmes auxquels, il est confronté. Dans ce sens, la Russie, a-t-il relevé, est prête à toujours apporter son assistance.

Du reste, il a fait savoir qu’à titre d’aide humanitaire de la Russie 25 000 tonnes de blé sont en train d’être acheminées vers le Burkina Faso malgré les nombreuses contraintes. « Nos amis Africains peuvent être sûrs que la Russie restera un fournisseur fiable de produits agricoles et continuera à soutenir les Etats qui en ont besoin », a-t-il rassuré. Cette cérémonie a pris fin par le dévoilement de la plaque de l’ambassade de la fédération de Russie au Burkina Faso par les chefs de la diplomatie des deux pays.

Soumaïla BONKOUNGOU