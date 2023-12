CAN 2023 : la préparation bouclée à 80%

A travers une conférence de presse organisée, le jeudi 28 décembre 2023 à Ouagadougou, le comité national d’organisation de la CAN Côte d’Ivoire 2023 a fait le point de la préparation.

A deux semaines du début de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023, les préparatifs de la participation des Burkinabè sont à un niveau satisfaisant. C’est ce qui est ressorti de la conférence de presse voulue par le comité national d’organisation en vue d’informer l’opinion publique de ses missions, des grandes orientations de la participation du Burkina Faso à cette CAN et du travail entrepris dans ce sens.

Mis en place en juillet dernier, le comité est composé de neuf commissions chapeautées par une cellule de supervision. Il s’agit précisément du secrétariat technique, la commission des finances, celle matériel, la commission transport et hébergement, la commission santé, la commission mobilisation des supporters, la commission vitrine du Burkina, celle mobilisation des ressources financières, la commission presse et celle sécurité.

Ces cellules sont présidées par le directeur de cabinet du président de la Transition avec comme superviseur général, le ministre en charge des sports. Le vice-président est le président du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB). « A moins de trois semaines toutes les commissions sont à pied d’œuvre pour une bonne participation du Burkina Faso à cette CAN », a assuré le directeur général des sports Alexandre Yougbaré, membre du comité.

A titre d’exemple, la commission transport a travaillé à l’acquisition du matériel, la logistique nécessaire et définit des tarifs préférentiels pour les déplacements en terre ivoirienne. Quelques options sont arrêtées de concert avec la faitière unique des transporteurs routiers du Burkina Faso. « Le transport aller-retour par personne à Bouaké pour trois jours est de 20 000 FCFA à partir de Bobo-Dioulasso et 30 000FCFA à partir de Ouagadougou. Le tarif individuel aller-retour avec déplacement au stade pour un séjour de un à dix jours, Bouaké et Yamoussoukro est de 60 000 FCFA.

Le tarif individuel aller-retour avec déplacement au stade pour un séjour de 11 à 14 jours Bouaké et Yamoussoukro est fixé à 70 000FCFA », a confié M. Yougbaré. Pour le volet aérien, les échanges sont en cours, a-t-il fait savoir avec la compagnie Air Burkina pour des offres adaptées incluant des tarifs aller-retour les jours de matchs et les discussions sont très avancées avec la partie ivoirienne dans ce sens. La commission vitrine du Burkina elle, a pour attribution de planifier et de mettre en œuvre les actions de renforcement de la visibilité de la destination Burkina Faso tout au long de la CAN.

Cela se fera en valorisant les produits touristiques à travers la mise en place d’un village du Burkina à Bouaké, Yamoussoukro et éventuellement Abidjan animé par plusieurs activités. Aux préoccupations des journalistes se rapportant principalement à l’hébergement, le coût des activités, la contribution de la diaspora de Côte d’Ivoire et la collaboration avec les structures privées intéressées par l’événement, les animateurs ont apporté des réponses. L’on en retient que les prospections sont toujours en cours pour l’hébergement.

« Il est trop prématuré de donner un coût pour les activités », a répondu Alexandre Yougbaré qui a indiqué que les Burkinabè résidant en Côte d’Ivoire sont pleinement impliqués dans l’organisation à travers la mise en place d’un comité local d’organisation qui est très avancé dans ses travaux. Tout en saluant les initiatives privées, au nombre d’une dizaine, allant dans le même sens, le principal orateur de la conférence a indiqué qu’elles soumettent leurs doléances au comité national pour analyse et accompagnement. Et tous ceux qui seront accrédités seront accompagnés que ce soit pour le déplacement ou pour d’autres villages de la CAN.

Voro KORAHIRE