Assemblée générale de l’établissement Les Editions Sidwaya : hommage rendu aux aînés

La direction générale des Editions Sidwaya a tenu, le mercredi 27 décembre 2023 à Ouagadougou, sa deuxième assemblée générale du personnel. Cette rencontre a été l’occasion pour la directrice générale, Assétou Badoh de féliciter l’ensemble des travailleurs pour les efforts consentis.

Moment privilégié d’échanges avec des collaborateurs afin de partager des informations sur la marche de l’établissement, l’assemblée générale des Editions Sidwaya s’est tenue, le mercredi 27 décembre 2023, à Ouagadougou. Elle a été une occasion pour la directrice générale (DG), Assétou Badoh, de saluer l’abnégation des agents dans leurs différents postes de travail. Et pour marquer cette reconnaissance, la direction générale a offert des attestations et des présents aux agents qui ont reçu des distinctions sur le plan national et international pour la qualité de leur production.

Ceux admis à faire valoir leur droit à la retraite ont également reçu des attestations et des présents. Au titre du bilan des activités relatives à la production de contenus informatifs, la DG a relevé que les différentes livraisons n’ont pas manqué de « piquants ». « Les multiples réalisations de papiers d’initiatives personnelles ont contribué à donner une teneur appréciable aux différents titres », a-t-elle indiqué. Ajoutant que le média s’est également illustré comme le principal pourvoyeur d’informations de qualité pour les autres organes de presse, notamment grâce à l’excellent travail de l’Agence d’information du Burkina (AIB).

« Je vous invite à savoir gérer cette célébrité acquise et bien méritée et vous mettre à l’esprit que rien n’est définitivement acquis », a appuyé Mme Badoh. Sur le plan commercial et marketing, la directrice a affirmé que leurs produits et services ont gardé leur place sur le marché malgré la concurrence. La mise en fonction de l’imprimerie de Bobo-Dioulasso a permis un meilleur placement des titres à l’Ouest avec en perspective un regain de vitalité pour les abonnements et la vente à la criée, a-t-elle informé.

« Avec la timide reprise des évènementiels privés, le canal Sidwaya retrouve peu à peu ses annonceurs », a annoncé la première responsable de la « Maison commune ». Elle a salué l’excellent travail de mobilisation de ressources abattu par les chefs de services régionaux appelés à représenter la maison en toutes ses directions et à coordonner la collaboration

des correspondants AIB dans leurs localités. « Les chiffres réalisés sont à un niveau appréciable et nous donnent l’espoir qu’avec plus d’implication de leur part, les recettes s’amélioreront », a-t-elle fondé l’espoir.

Cependant, un défi reste à relever, celui de gagner la bataille du recouvrement, essentiellement auprès de l’Etat, a souligné la directrice générale. Et sur la question, elle a sollicité l’accompagnement des partenaires sociaux afin de concrétiser le contrat-plan avec l’Etat. Un contrat, selon elle, est pour l’heure, une assurance de recouvrement à bonne date pour les médias publics.

Le bon entretien des biens du service

Elle a également salué l’appui exceptionnel du chef de l’Etat d’un montant de 30 millions F CFA qui a servi à acquérir du matériel technique destiné à renforcer les capacités opérationnelles de quelques services. Et au regard de la morosité financière, Mme Badoh a invité tout un chacun à l’entretien des biens du service. Car, a-t-elle dit, les opérations d’équipements ne sont pas courantes. Sur le plan des ressources humaines, elle a avoué qu’une attention particulière leur a été accordée.

« Dès le début de l’année, la DRH a été utilement instruite pour dérouler un programme de renforcement de capacités à la hauteur de nos ambitions. En effet, sur une prévision de 10 sessions de formation, nous en sommes à ce jour, à 14 réalisées au profit d’une centaine d’agents », a-t-elle expliqué. Sur le plan administratif, elle a porté à la connaissance de ses collaborateurs que le deuxième séjour statutaire du Président du conseil d’administration (PCA)s’est tenu à bonne date.

Elle s’est réjouie de la tenue effective de la 47e session du conseil d’administration, le 12 décembre 2023. « Lors de ce conseil, nous avons obtenu le quitus des administrateurs pour le programme d’activités, le plan de passation des marchés et le budget de l’exercice 2024 », a indiqué la DG. Enfin, elle a félicité les journalistes qui ont reçu des lauriers sur le plan national et international. « Je vous présente les félicitations du conseil d’administration et vous invite à garder le cap de l’excellence afin d’être ce phare qui va guider les futurs lauréats », a-t-elle exalté.

Donald Wendpouiré NIKIEMA

