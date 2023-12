Quelle est ta note en 2023 ?

Nous sommes encore à la fin d’une année. Peu importe les péripéties qui l’ont émaillée, l’espoir est un souffle de vie qui sait être reconnaissant. Il suffit de penser au pire pour se rendre compte que le meilleur se trouve partout, dans les plus petites choses de l’existence. Le bonheur n’est pas une destination inaccessible, c’est un état d’esprit qui est en nous et ne demande qu’à être célébré chaque jour.

On n’est jamais heureux sur un lit d’hôpital ; on ne se réjouit pas du mal ou de la douleur des autres ; il n’y a pas de paix avec les autres quand on est en guerre avec soi-même. Le vrai bonheur est un souffle de vie sans convoitise ni haine, mesuré dans les pensées et les actes, attentif au silence qui gémit et enclin à la course qui mène à la rescousse des infortunés. Et le temps qui s’étend sans début ni fin semble nous révélé à nous-mêmes que nous ne sommes rien et rien ne nous appartient !

C’est la fin de l’année mais ce n’est pas la fin du monde. Pendant que les grands esprits font posément le point, les petits cherchent à tout prix à avoir le plus de points, qui dans l’excès de vitesse, qui dans l’excès d’alcool … 2023 a été si éprouvante à plusieurs égards. Pour les grâces inattendues reçues ; soyons reconnaissants. Pour les douleurs endurées, les erreurs commises et les dommages subis, pansons les plaies et réconfortons les blessés. Pour les méchancetés proférées et toutes les animosités infligées, demandons sincèrement pardon.

Et n’entrons pas dans la nouvelle année avec une dent contre autrui. Avant d’entrer dans la nouvelle année 2024, que chacun entre en introspection et se pose les vraies questions de son éphémère existence. Qui voudrais-je être en 2024 ? Qu’est-ce que je n’ai pas réussi en 2023 et pourquoi ? Comment rectifier le tir en 2024 ? Quels défis positifs dois-je me lancer en 2024 ?

Qu’ai-je apporté de plus dans mes relations avec les autres en 2023 ? Ai-je vécu plus dans la rancune et la rancœur, la convoitise et les hantises inutiles ou me suis-je suffisamment élevé au-dessus de mon égo pour être généreux, juste et équitable, droit et impartial, digne ou lâche… ? Au-delà des apparences, ai-je vraiment été fidèle, honnête, sincère envers moi-même et les autres ? Quelle est ma part d’ombre, voire sombre que je dois éclairer en 2024 ? Bref, sans complaisance, quelle est ma note en 2024 ? Dans quelle(s) matière(s) de la vie suis-je faible, suis-je à blâmer ?

Est-ce que je peux entrer en 2024 autrement, avec un autre MOI, pour une nouvelle mission ? Pendant que tu mangeras à satiété et à l’excès au point de goinfrer ta poubelle, pense au voisin qui ne mettra pas sa marmite au feu. Pendant que tu crieras ta joie sur tous les toits, pense à la veuve dont le mari s’est battu au prix de sa vie pour ce pays. Pendant que tu feras des cadeaux chers à tes enfants chéris, pense à l’orphelin sans pain et à l’enfant de la rue au ventre vide qui ne rêve que d’un pullover pour tenir tête au froid sur le terre-plein de tous les risques.

Pendant que tu feras exploser tes pétards assourdissants en criant victoire, pense au malade qui gît dans les couloirs de l’hôpital faute de place ou de moyen; pense au grabataire qui se débat pour la dernière fois entre les bras de la mère inconsolable, de l’épouse abandonnée, du fils désespéré. Penses-y ; pense à tous ces semblables inconsolables ; pense à tous ces déshérités et à tous ces marginalisés qui ont aussi le droit d’être heureux… Nous sommes parfois prêts à tout amasser pour nous prélasser dans le confort sans remords. Nous sommes mêmes capables de ramasser les miettes avilissantes du pauvre, juste pour vivre mieux au dépens de ce dernier.

Nous osons même pactiser avec l’ennemi pour brûler la seule case du clan et manger à tous les râteliers et roter la pourriture d’une intégrité mal digérée. Bref, il suffit de bien regarder certains Burkinabè en 2023 pour se rendre compte que même la situation de crise ne nous a pas enseignés grand-chose sur le sens vrai de l’amour de la patrie. Mais si cette guerre imposée se menait dans une famille digne de ce nom, il y a longtemps que les membres de la famille avaient tu leurs divergences et enterré la hache de guerre pour la paix. Parce que le linge sale de la famille ne se lave pas en public et avec arrogance. Parce que la famille ne se remplace pas, elle ne se vend pas.

Parce que l’avenir de la Nation transcende les ambitions personnelles et individuelles. Hélas, en 2024, personne ne viendra exaucer nos vœux pieux de paix ou d’amour. Même Dieu regardera nos cœurs avant d’agir. Avant d’entrer en 2024, si tu ne fais pas le point de ton importance pour ta famille et pour la Nation, alors reste à jamais en 2023 et laisse ceux qui luttent continuer à vivre.

Clément ZONGO

clmentzongo@yahoo.fr