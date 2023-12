Hommes de l’année de Sidwaya: les Forces combattantes et Hugues Fabrice Zango

Sidwaya a porté son choix sur les Forces combattantes et l’athlète burkinabè, Hugues Fabrice Zango, comme ses Hommes de l’année 2023 qui s’achève.

Ce choix se justifie par les victoires en-grangées par les Forces combattantes dans la dynamique de reconquête du territoire national et les perfor-mances exceptionnelles de l’athlète burkinabè qui a inscrit son nom et celle de notre pays dans l’histoire du triple saut mondial. Composées des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), les Forces combattantes ont repris du poil de la bête durant cette année 2023 sous la houlette du Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a engagé des réformes majeures de l’armée et des forces de sécurité intérieure.

La création de Brigades d’intervention rapide (BIR), de nouvelles régions militaires, de légions de gendarmerie, de bases aériennes, de Groupements d’unités mobiles d’intervention (GUMI) de la Police nationale et le recrutement de 50 000 Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) nationaux et communaux ont nettement améliorer le maillage du territoire et la rapidité dans l’intervention de nos forces combattantes. Mieux formées et progressivement équipées, nos vaillantes forces combattantes ont su allier renseignement, actions terrestres et interventions aériennes pour porter des coups durs à l’ennemi, détruire des bases terroristes et récupérer de nombreux logistiques et moyens de communication.

Au contact de l’ennemi et appuyées par les vecteurs aériens qui ont donné un tournant décisif à la lutte contre le terrorisme, les forces combattantes vont de victoire en victoire, mettant en déroute les groupes terroristes, récupérant de nombreuses localités autrefois occupées et procédant à la réinstallation des populations déplacées. Le cas le plus emblématique c’est la « bataille » de Djibo qui a fini de convaincre les Burkinabè qui font bloc derrière leurs Forces combattantes et financent fièrement leur guerre à travers le Fonds de soutien patriotique (FSP).

En plus des forces combattantes, il y a Hugues Fabrice Zango. En août 2023 à Budapest en Hongrie, l’athlète burkinabè, entrait dans l’histoire en offrant à son pays et à tout un continent (l’Afrique), leur toute première médaille d’or et donc le titre de champion du monde de triple saut avec un bon de 17,64m. Triple médaillé aux Mondiaux (en bronze à et en argent à ) et médaillé de bronze aux en 2021, celui qui détient déjà le record du monde de triple saut masculin en salle (18,07 m) depuis janvier 2021 a donc été fait Officier de l’Ordre de l’Etalon par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Cerise sur le gâteau, l’athlète burki-nabè est désormais docteur en génie électrique puisqu’il a soutenu sa thèse de doctorat, le vendredi 22 décembre 2023, en France sur la « Machine TV électrique à rotor externe pour application en environnement sévère ». Un exploit rarissime pour un sportif de haut niveau. Hugues Fabrice Zango qui continue de faire flotter le drapeau burkinabè sur le toit du monde de l’athlétisme met déjà l’eau à la bouche quant aux Jeux olympiques de 2024 à Paris. Il aura en effet l’opportunité de se confronter à la star de la discipline, le Portugais Cristian Pichardo, ainsi qu’au jeune prodige jamaïcain, Jaydon Hibbert, qui a été victime d’un problème musculaire durant les championnats de Budapest.

