La maitresse de conférences à l’université de la communication de Chine, Mingming Yin, a livré une communicationsur le thème : « La force d’inspiration de la culture chinoise », à l’intention d’une dizaine de journalistes africains francophones, lundi 6 mai 2024 à Beiinp (Pékin), en République populaire de Chine.

Une dizaine de journalistes africains francophones de l’édition 2024 du programme d’échanges du Centre international chinois de la presse et de la communication a bénéficié d’une communication sur le thème : « La force d’inspiration de la culture chinoise », le lundi 6 mai 2024 à Pékin, en République populaire de Chine.

Cette communication a été animée par la maitresse de conférences à l’université de la communication de Chine, Mingming Yin. A l’entame de sa communication, elle a précisé que la culture chinoise a une longue histoire qui remonte à plus de 5 000 ans.

De nos jours, a-t-elle poursuivi, de nombreuses valeurs chinoises sont issues des réalisations desanciens sages qui ont posé les bases d’une « resplendissante » civilisation chinoise. Par conséquent, elle a estimé que le long fleuve de l’histoire de la Chine est parsemé d’innombrables symboles qui possèdent de multiples significations et ont profondément influencé la culture nationale. Partant du concept chinois de la famille, Mme Yin a expliqué la place centrale de celle-ci dans la culture chinoise et la manière dont elle façonne l’harmonie sociale et l’intégrité personnelle.

Elle a, en outre, emmené ses interlocuteurs dans un voyage à travers la culture alimentaire chinoise, montrant comment la culture et l’émotion sont véhiculées par des mets

délicats, colorés et savoureux. Parallèlement, elle a évoqué l’art théâtral, qui est « l’unique moyen » du changement de visage de l’opéra du Sichuan, révélant ainsi les symboles culturels et les compétences qui le sous-tendent. Par ailleurs, la communicatrice a dévoilé le mystère du site de San Xing Dui, mettant du coup en valeur la splendeur de la civilisation ancienne.

Outre cela, le savoir-faire exquis et la valeur esthétique de la porcelaine chinoise ont été expliqués en détail en tant que symboles de la culture chinoise.

Aussi, la conférence a porté sur le cas de la coopération cinématographique et télévisuelle entre la Chine et l’Afrique. A ce sujet, Mingming Yin a indiqué que

cette coopération vise à explorer la manière de promouvoir la compréhension

mutuelle des civilisations et d’approfondir la compréhension et le respect

mutuels par le biais d’œuvres cinématographiques et télévisuelles.

Enfin, Mme Yin a discuté du développement novateur de la culture chinoise dans

le contexte de la mondialisation et de la manière de conserver son charme unique tout en échangeant et en s’intégrant aux cultures du monde.

En conclusion, Mme Yin a reconnu que la culture chinoise a subi une transformation rapide et intense au cours des 50 dernières années et continue de s’adapter au monde moderne. C’est pourquoi, elle a affirmé que la culture chinoise d’aujourd’hui est un amalgame des traditions de l’ancien monde et d’un mode de vie occidentalisé.

« Les deux coexistent comme dans le concept traditionnel d’équilibre du

Yin et du Yan. Cela se voit dans la juxtaposition d’imposants gratte-ciels à coté de bâtiments historiques, le contraste de la mode occidentale avec la robe traditionnelle chinoise, ou encore l’affinité paradoxale du peuple chinois pour la

cuisine traditionnelle et fast-foods venus de l’occident », a-t-elle conclu.

Souaibou NOMBRE

Depuis Pékin (Chine)

