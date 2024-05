Les forces combattantes ont rasé plusieurs bases terroristes dans plusieurs localités

Dans l’après-midi du 9 mai 2024, des VDP en patrouille ont été attaqués à Tenou, à une dizaine de kilomètres de Nouna, par des terroristes. Passé l’effet de surprise, les patriotes ont très rapidement repris le contrôle de la situation. Plusieurs assaillants ont été abattus, des armes et des moyens roulants ont été récupérés. Le même jour, les 5e et 9e BIR ont investi des bases terroristes dans la zone de Sebba. Les criminels n’ont eu aucune chance devant la détermination des forces combattantes.

De nombreux terroristes ont été tués et du matériel a été récupéré. Malgré ces succès, les forces combattantes n’ont pas dormi sur leurs lauriers. Dans la soirée du 9 mai 2024, aux environs de 17 heures, les vecteurs aériens ont orienté leurs radars dans la zone de Taparko. Des terroristes en plein mouvement observent une pause et se regroupent sous un arbre. Les opérateurs aériens jugent le moment propice et envoient un missile sur le tas de comploteurs. Plusieurs d’entre eux sont tués et les rescapés prennent la fuite à bord de motos. Les fugitifs vont immédiatement tomber sur les unités du 1er bataillon d’intervention rapide et un commando des Forces spéciales.

Décidément la journée du 9 mai 2024 a été longue et intense en combats. C’est ainsi que les vecteurs aériens sont allés à la rescousse des VDP engagés dans de violents combats à Boko (Boulsa) contre des terroristes. Les opérateurs aériens vont suivre les assassins en fuite vers le Nord puis les frappent avec une grande efficacité. L’unité Guépard a ensuite lancé l’assaut sur les rescapés et récupéré le matériel. D’autres criminels se sont cachés dans les buissons. Les vecteurs aériens ont monté la garde et ont vu, dans la matinée du 10 mai 2024, des terroristes embarquer à bord de tricycles. Un missile a stoppé leur progression, puis immédiatement un commando des Forces spéciales a été déployé pour prendre d’assaut les criminels et détruire le matériel. Sur un autre front, la même réalité se présente.

Le 10 mai 2024, les bataillons d’intervention rapide en manœuvre à l’Est, dans la zone de Tankoualou, ont repéré un regroupement de terroristes. Sans tarder, les forces terrestres sont intervenues et ont écrasé impitoyablement les assaillants avant de récupérer du matériel. Enfin, le même jour, aux environs de 10 heures, les vecteurs aériens ont repéré un tricycle rempli de fûts de carburant en route vers la zone de Wabsouya. Les terroristes ont été suivis jusqu’à leur gîte, où se trouvait une importante base logistique. Successivement, les tricycles repérés ont été bombardés. Les Forces spéciales héliportées vont achever le travail, mais les opérations se poursuivent sur les autres fronts.

Agence d’information du Burkina