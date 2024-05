Nous développer par nos réalités

Désormais et à compter de ce mercredi, le 15 mai de chaque année est consacré à la Journée des coutumes et traditions au Burkina. Et ce, en vue de « valoriser nos coutumes et traditions, réaffirmer la laïcité de l’Etat et permettre à la religion traditionnelle de retrouver sa place dans la société », selon le ministre Emile Zerbo, en charge des libertés et du culte.

Pour marquer cette première édition, le programme officiel de l’Exécutif annonce 48 heures de réflexions, les 13 et 14 mai, avec une communication introductive sur : « Pourquoi l’institution d’une journée des coutumes et traditions au Burkina Faso ? », deux panels et des travaux en atelier qui regrouperont des chercheurs et la sève des personnalités bien imprégnées de la question.