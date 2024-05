Durée de  la Transition au Burkina Faso: Les assises nationales se tiendront  les 25 et 26 mai 2024 à Ouagadougou

Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Emil Zerbo, a annoncé via un communiqué publié ce mercredi 15 mai, la tenue des assises nationales les 25 et 26 mai 2024 à Ouagadougou. Cette convocation fait suite à l’adoption de la loi par l’Assemblée législative de Transition, fixant ainsi le cadre pour ces importantes rencontres. Prévues dès 8h00 dans la salle de conférence de Ouaga 2000, ces assises revêtent une importance capitale pour l’avenir du Burkina Faso.

Cet événement représente une opportunité essentielle pour les forces vives de la Nation de délibérer sur la suite à donner à la Transition. En effet, la durée de celle-ci, définie par la Charte du 14 octobre 2022, arrivera à échéance le 1er juillet 2024. Ainsi, les représentants des diverses composantes de la société auront l’occasion d’échanger, de proposer et de décider des orientations futures du pays.

Ces assises nationales s’inscrivent dans un contexte crucial pour le Burkina Faso, marqué par des défis multiples et des enjeux majeurs. Elles offrent une plateforme unique pour la concertation et la prise de décision collective, dans le respect des valeurs démocratiques et des principes d’inclusivité.

En somme, les assises nationales des 25 et 26 mai prochains représentent un moment clé dans l’histoire récente du Burkina Faso. Elles incarnent l’espoir d’un avenir meilleur, façonné par le dialogue et la collaboration entre toutes les parties prenantes de la nation burkinabè.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info