Journée des coutumes et traditions : Naaba Kiiba invite les populations à un retour aux sources

Dans le cadre la célébration de la Journée des coutumes et traditions, le Naaba Kiiba du Yatenga a exhorté les coutumiers et traditionalistes à un retour aux valeurs ancestrales pour endiguer les maux qui minent la société. C’était le 15 mai 2024 au palais à Ouahigouya, en présence du gouverneur de la région du Nord, Issouf Ouédraogo.

La population du royaume du Yatenga a célébré la Ire Journée des coutumes et traditions, ce mercredi 15 mai 2024 au palais de Naaba Kiiba. Venus des quatre coins de la région, hommes, femmes, enfants et forces vives ont pris d’assaut la cour royale très tôt ce matin. Objectif, assister pour la première fois à la fête des coutumes et des traditions au Burkina Faso. Tour à tour, les différents notables ont remercié les autorités de la Transition pour l’instauration de la journée du 15 mai dédiée aux coutumes et traditions. « L’institution de cette journée témoigne de l’engagement du gouvernement d’accompagner la chefferie coutumière et traditionnelle dans la quête de ses valeurs. C’est aussi une invite à nos populations de retourner vers nos sources et nos valeurs traditionnelles pour un vrai développement.

Renouons avec nos pratiques traditionnelles et demandons aux mânes de nos ancêtres la paix et la cohésion sociale. Toute chose qui mettra fin au terrorisme au Burkina Faso », a estimé le Baloum Naaba Tanga II, porte-parole de Naaba Kiiba. Tout en félicitant la « forte mobilisation » à cette 1re édition de la Journée des coutumes et des traditions, le Baloum Naaba Tanga II a invité les filles et fils de la région et du Burkina Faso à l’union sacrée et à un sursaut patriotique pour le retour de la paix au Burkina Faso. « Le message que cette journée prône est de valoriser nos coutumes et nos traditions qui constituent notre vraie identité. Nous demandons aux coutumiers et aux traditionnalistes de travailler de telle sorte à transmettre ces connaissances, ces savoirs faire à la nouvelle génération », a laisser entendre le gouverneur de la région du Nord, Issouf Ouédraogo. La journée a été ponctuée par des rappels historiques des traditions, suivis d’animations des troupes de la musique traditionnelle et des rituels.

Basirou BADINI