Coopération bilatérale: les diplomates belge et canadien font leurs adieux au Premier ministre

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu en audience, jeudi 18 juillet 2024, à Ouagadougou, les ambassadeurs de la Belgique, Jean Jacques Quairiat et celui du Canada, Lee-Anne Hermann, en fin de missions au Burkina Faso. A l’occasion, la coopération bilatérale a été passée en revue avec les deux pays.

Après l’audience accordée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, la semaine dernière à l’ambassadeur de la Belgique au Burkina, Jean Jacques Quairiat, c’est le tour du Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, de recevoir le diplomate belge en fin de missions.

C’était, jeudi 18 juillet 2024, à la Primature. A sa sortie d’audience, M. Quairiat a indiqué qu’à quelques jours de son départ définitif du pays des Hommes intègres, il était judicieux de remercier les autorités burkinabè. D’où l’intérêt de cette rencontre. Le diplomate belge a confié avoir mis à profit ce cadre pour échanger avec le chef du gouvernement burkinabè sur les questions bilatérales.

« Les échanges ont été francs et ont porté sur plusieurs sujets notamment la coopération, la politique intérieure », a-t-il expliqué. Jean Jacques Quairiat a aussi relevé l’excellence de la coopération entre la Belgique et le Burkina Faso. En témoigne, a-t-il dit, le nouveau programme pluriannuel 2023-2027 signé entre les deux pays en fin octobre 2023. « Le Burkina est l’un des 14 pays prioritaires de notre coopération et c’est celui qui a affiché en fin de programme précédent (2019-2023) le plus haut taux d’exécution du plan de coopération.

Les relations opérationnelles se déroulent bien. Dans les différentes zones d’intervention, nous avons réalisé l’essentiel de ce qui a été programmé », s’est réjoui le diplomate belge. A sa suite, c’est l’ambassadrice du Canada au Burkina Faso, Lee-Anne Hermann, en fin de missions également qui a été reçue par M. Kyélem. « Je suis venue dire au revoir au Premier ministre et ses collaborateurs. Cela fait trois ans que je suis au Burkina et je suis à la fin de ma mission », s’est-elle exprimée, à l’issue de l’audience.

De son avis, cette rencontre a aussi été l’occasion de préparer l’arrivée prochaine de son successeur. Comme l’ambassadeur belge, la diplomate canadienne a confié qu’elle a eu des échanges intéressants avec le chef du gouvernement burkinabè. Plusieurs sujets ont été évoqués, a-t-elle poursuivi, tels que le changement climatique et les relations bilatérales. « Nous sommes partenaires depuis plus de 60 ans.

Nous collaborons dans le domaine du commerce, de l’humanitaire et le développement. Le Canada est en effet très actif dans le secteur de l’éducation et de la santé. Nous soutenons aussi les actions en faveur de la femme et de l’environnement », a-t-elle précisé. Dans le domaine de la sécurité, Lee-Anne Hermann a signifié que son pays a élaboré au Burkina un programme où des ingénieurs ont été formés pour déminer les engins explosifs.

