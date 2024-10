Coopération : en fin de mission, l’ambassadeur de la République du Ghana échange avec le Président du Faso

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a accordé, ce mercredi matin, une audience à l’ambassadeur de la République du Ghana dans notre pays, Boniface Gambila ADAGBILA.

Le diplomate ghanéen, en fin de mission, est venu faire ses adieux au Chef de l’Etat. A cette occasion, le Président du Faso et son hôte ont revisité les relations de coopération entre les deux pays frontaliers.

« Les gens pourraient voir le Ghana et le Burkina Faso comme deux pays divisés parce que nous avons des frontières qui nous ont été artificiellement attribuées ; la vérité est que le Ghana et le Burkina Faso sont deux pays frères », a déclaré le diplomate ghanéen à l’issue de l’audience avec le Chef de l’Etat.

Au regard de la proximité géographique et historique entre les deux pays, le Chef de l’Etat et son hôte ont échangé sur la nécessité de renforcer la coopération entre le Ghana et le Burkina Faso. « Nous avons passé en revue notre coopération et nous pensons que nous devons renforcer le soutien que nous nous apportons mutuellement », a soutenu Boniface Gambila ADAGBILA.

Dans le contexte actuel de défi sécuritaire marqué par le terrorisme qui transcende les pays, l’ambassadeur du Ghana a insisté sur la nécessité de renforcer les relations entre les pays de la sous-région pour un retour de la sécurité et de la paix. « Pour cela, le Ghana s’engage à soutenir le Burkina Faso parce que si le Burkina Faso est envahi, tous les pays côtiers le seront également », a indiqué le diplomate ghanéen.

