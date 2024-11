Coopération : le Grand chancelier des Ordres nationaux du Niger chez le président du Faso

Le Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a accordé, le jeudi 14 novembre 2024, une audience au Grand chancelier des Ordres nationaux du Niger, le colonel Issaka Labo Bouché.

En visite de travail et d’amitié dans notre pays depuis le 11 novembre, le colonel Issaka Labo Bouché est venu faire le point de son séjour au président du Faso. « Nous avons fait part à Son Excellence de l’objet de notre visite et des entretiens que nous avons eus dans le cadre d’un échange entre nos Grandes chancelleries des Ordres nationaux »,

a-t-il déclaré à l’issue de son audience avec le chef de l’Etat. Cette visite de travail a été une occasion pour le Grand chancelier des Ordres nationaux du Niger de s’imprégner des initiatives endogènes développées par notre pays pour la production des médailles. « Nous avons eu l’occasion de visiter les fabriques dans lesquelles, ils font produire leurs décorations et cela nous donne une idée, un élan pour pouvoir toujours aller dans le cadre du raffermissement des liens de coopération entre les Etats de l’AES », a indiqué le colonel Issaka Labo Bouché. Selon le Grand chancelier des Ordres nationaux du Niger, au terme de cette visite de travail avec son homologue burkinabè, il est projeté, sous l’impulsion des chefs d’Etat, de travailler à raffermir davantage les liens entre les Grandes chancelleries du Burkina Faso, du Niger et du Mali dans le cadre de la Confédération « Alliance des Etats du Sahel (AES) ».

« Nous voulons créer un cadre pour accompagner l’élan que nos dirigeants veulent dans le cadre de la souveraineté nationale », a souligné le colonel Issaka Labo Bouché. Dans cette perspective, « nous avons eu le soutien et les encouragements des présidents de nos deux Etats », a-t-il soutenu. L’audience a été également une opportunité pour le Grand chancelier des Ordres nationaux du Niger de transmettre les salutations fraternelles du général Abdourahamane Tiani, Président de la République du Niger à son homologue, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Direction de la communication

de la Présidence du Faso