Culture : le socle d’un développement endogène

Le patrimoine de la Chine est immense et diversifié. En 2024, le pays compte 59 sites inscrits au patrimoine mondial. Dans son histoire plurimillénaire, la civilisation chinoise rayonne dans le monde entier.

La Chine investit des moyens colossaux dans la promotion du secteur culturel et touristique afin de répondre aux attentes croissantes de la population pour une meilleure qualité de vie. Le riche et multilinéaire patrimoine culturel est mis à contribution pour booster le développement socioéconomique à travers tout le pays.

Selon les statistiques du ministère chinois de la Culture et du Tourisme, environ 37 000 événements culturels et touristiques couvrant plus de 4 000 catégories ont été organisés au cours de l’été dernier dans le pays.

Au-delà de la valorisation du patrimoine culturel, la Chine multiplie les initiatives pour attirer plus de touristes. La politique de transit sans visa de 144 heures en Chine attire de plus en plus d’étrangers en Chine.

Le pays multiplie les initiatives qui rendent les expériences culturelles et touristiques plus accessibles et plus rentables.

J’ai eu l’occasion d’expérimenter certaines facettes de la culture chinoise dans plusieurs provinces. Il m’est arrivé de me mettre dans la peau de personnages de la dramaturgie chinoise, de m’exercer à l’art du papier découpé. Ce sont des traditions culturelles qui se perpétuent de génération en générations et sont même devenues des sources de revenus.

A Deyang dans la province du Sichuan, j’ai arboré les costumes de Bao Gong, une figure populaire dans l’opéra chinois.

J’ai également visité une troupe de théâtre d’ombres et de marionnettes à Xiaoyi, une ville de la province du Shanxi. Le théâtre d’ombres et de marionnettes fait partie du patrimoine culturel immatériel de la Chine avec une histoire de 2 400 ans.

Le papier découpé est également une tradition très répandue à travers la Chine. Dans la ville de Zhongyang, cet art est très populaire. En septembre 2009, le papier découpé de Zhongyang a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. J’ai appris les techniques de découpage du papier auprès de Wu Xiaofen, l’héritière provinciale du papier découpé de Zhongyang.

La culture chinoise est ouverte aux autres souffles culturels à travers le monde. Nous avons eu l’occasion de rencontrer un groupe de percussionnistes chinois qui ont adopté le djembé, un instrument de musique très populaire en Afrique. Dans le quartier culturel de Houhai à Beijing, ces percussionnistes offrent des spectacles endiablés au rythme des djembés africains, deux fois par semaine. Pour les membres de ce groupe, les cultures du monde dialoguent en permanence. Ils sont très fiers de faire résonner des sonorités africaines à Beijing. Au-delà des frontières et des distances, les cultures chinoise et africaine dialoguent dans un élan fraternel et amical.

La civilisation chinoise a su au cours des millénaires se renouveler et s’adapter au contexte de chaque époque. Riche et diversifiée, l’histoire du développement de la Chine porte l’empreinte de son antique civilisation. Cet héritage se perpétue de nos jours de la plus belle des manières à travers la préservation et la valorisation de ce vaste patrimoine culturel.

La tradition et la modernité sont deux dimensions essentielles pour stimuler la créativité et l’innovation dans la nouvelle ère. La Chine promeut l’Initiative pour la civilisation mondiale en faveur des échanges internationaux entre les peuples, la compréhension mutuelle et l’amitié entre les peuples du monde.

Karim Badolo, CGTN Français