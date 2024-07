Décès de Konaté Abubecr  

REMERCIEMENTS

Le dimanche 16 juin 2024, Allah a rappelé à Lui

KONATE Abubecr dans sa 59e année.

Vous avez été nombreux à exprimer votre solidaire compassion, vos soutiens multiformes et votre proximité réconfortante lors des obsèques et de l’inhumation de notre regretté oncle, fils, frère…

Face à cette douloureuse épreuve, les grandes familles KONATE, OUATTARA, DAO et ALLIEES, à Diébougou, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Gaoua, Ouahabou, Boromo, To ainsi qu’en France, au Canada, aux Etats-Unis…

Expriment leur gratitude infinie à Monsieur Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO, Ministre d’Etat, Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et à toute sa suite; au président de la Communauté musulmane du Burkina Faso, EH Moussa KOANDA, et aux membres de la délégation qui l’a accompagné ; à EH Al Hassane SIENOU, président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins; aux autorités administratives,aux légitimités coutumières et religieuses de Diébougou.

Les sincères remerciements à la famille associative, aux amis, collègues et promotionnaires venus de près ou de loin accompagner le défunt dans sa dernière demeure.

Tous et chacun, vous qui dans le silence de la douleur, la discrétion voire dans l’anonymat avez témoigné votre solidarité à la famille éplorée, soyez-en grandement remerciés.

Que le Seigneur récompense chacun au-delà de ses bienfaits.