Difficultés de mise en valeur des parcelles de l’opération « Relais-Cité de Saponé » : les attributaires des parcelles s’en remettent au chef de l’Etat

Cette lettre ouverte parvenue à notre Rédaction est adressée au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Au nombre de 2 079, les attributaires de l’opération « Relais-cité de Saponé » qui peinent à mettre en valeur leurs parcelles depuis 10 ans du fait de l’opposition de propriétaires terriens, appellent le chef de l’Etat à intervenir pour résoudre cette crise « qui n’a que trop duré ».

Excellence Monsieur le Président du Faso,

C’est avec un vif intérêt que nous avons appris l’adoption du décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité nationale de coordination du foncier (ANCF) en vue de renforcer la transparence dans la gestion du foncier, du domaine et du cadastre et avec pour missions d’assurer la :

– coordination et le suivi du processus de digitalisation de la chaîne foncière, domaniale et cadastrale ;

– coordination du traitement des dossiers dans le cadre de l’apurement du passif foncier ;

– coordination du traitement des dossiers spécifiques domaniaux et cadastraux.

Avec l’adoption de ce décret, vous montrez à quel point la question foncière vous préoccupe et l’on y perçoit vos intentions de proposer des solutions durables aux problèmes.

Excellence Monsieur le Président du Faso,

En 2013, le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a initié l’opération « Relais-cité de Saponé », localité située à 25 kilomètres au sud de Ouagadougou.

Le tirage au sort pour l’attribution des parcelles du Relais-cité a eu lieu, le 18 août 2013 et nous sommes au total 2 079 personnes à avoir été retenues sur 6 000 personnes qui ont déboursé chacune 5 000 F CFA pour participer à l’opération. Après avoir payé les frais de viabilisation (5 500 F CFA le m2) et les différentes taxes dans un délai de 6 mois après le tirage, nous avions un délai de 5 ans pour la mise en valeur des parcelles.

Excellence Monsieur le Président du Faso,

Depuis plus de 10 ans maintenant aucun des 2 079 bénéficiaires malgré qu’ils soient détenteurs d’attestations d’attribution délivrées par les autorités compétentes n’a pu construire quoi que ce soit au niveau de ladite cité. En effet, les propriétaires terriens s’opposent à toute activité de construction tant que le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ne satisfait pas entièrement leurs doléances.

De nombreuses actions ont été entreprises par les bénéficiaires auprès des autorités du ministère de l’Habitat, notamment les différents ministres, Secrétaires généraux et Directeurs généraux de l’Urbanisme, de la Viabilisation et de la Topographie en charge du dossier.

Tous les ministres qui se sont succédé au niveau de ce département ministériel jusqu’au ministre actuel M. Sidibé, nous ont reçus au sujet de ce dossier. Il pourrait vous exposer en détail tous les contours du dossier dont il a hérité de ses prédécesseurs.

Nous profitons de l’occasion pour saluer ses efforts pour résoudre cette crise qui perdure.

En résumé, nous sommes victimes d’un désaccord entre le ministère en charge de l’urbanisme et les propriétaires terriens de Saponé sur ladite cité. Cette situation nous empêche de jouir de nos parcelles que nous avons payées, pour la majorité par des prêts bancaires.

Excellence Monsieur le Président du Faso,

Les anciens ministres en charge de l’urbanisme nous ont habitués à l’abandon du dossier comme solution de facilité face aux difficultés et nous sentons planer cette option au niveau de l’équipe actuelle qui pourtant est si près du but.

En désespoir de cause, nous nous tournons vers vous, notre dernier recours pour demander la levée du blocus sur la valorisation de nos parcelles, lequel blocus dure depuis plus de 10 ans. Des attributaires sont décédés, des propriétaires terriens également, certains attributaires sont partis à la retraite sans avoir pu construire leur maison après s’être endettés pour acquérir la parcelle et construire.

Cependant, la situation de blocage est alimentée par des personnes qui pourraient avoir intérêt à opposer des Burkinabè.

Nous sommes au milieu d’un conflit dont la résolution n’est manifestement pas pour demain et notre seul tort est d’avoir eu confiance au ministère de l’Urbanisme en 2013 pour disposer de parcelles et d’avoir obtenu un terrain à Saponé.

Excellence Monsieur le Président du Faso,

Ne soyez pas indifférent à notre cri du cœur, 2 079 Burkinabè et des propriétaires terriens vous lancent des appels à l’aide. A travers cette lettre, ce sont les larmes et douleurs des familles, des veuves et orphelins qui vous implorent afin que nos souffrances depuis plus de dix ans prennent fin.

Permettez-nous de toujours croire que les institutions nationales peuvent se corriger et se réconcilier avec le peuple.

Vous êtes notre dernier espoir dans la résolution de cette crise qui n’a que trop duré.

Excellence Monsieur le Président du Faso,

Recevez toutes nos salutations respectueuses !

Que Dieu Bénisse le Burkina Faso et vos actions. Amen !

Ouagadougou le 09 juillet 2024

Pour le Collectif des

attributaires des parcelles

du Relais-Cité de Saponé

Le porte-parole

COULIBALY Nidia Antoine

70 46 40 11/78 12 22 11