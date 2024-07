Echanges directs avec le président du Faso : les préoccupations sectorielles exposées

Lors de la rencontre entre le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et les forces vives de la nation, les différentes composantes ont présenté leurs doléances.

Les représentant du monde rural, du secteur privé, de la coordination nationale des femmes, celle de la veille citoyenne, de la faitière des syndicats, des professionnels des médias, du conseil national de la jeunesse, des étudiants, des élèves, des personnes vivant avec un handicap, des acteurs du sport et de la culture et la justice ont tour à tour félicité le président du Faso. Ils ont aussi égrené leurs préoccupations. Ainsi le représentant du monde rural, Ibrahim Sanfo a souhaité la mise en place d’un fonds de garantie, la mécanisation de l’agriculture et l’identification des terres agricoles afin d’empêcher leur épuisement.

Le représentant du secteur privé, Mahamadi Sanou, a plaidé pour la construction du port sec de Tanghin Dassouri et sa mise à leur disposition. Au nom de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne, Assamadou Guiré a souhaité voir des avancées dans le dispositif de sécurité dans tout le pays et l’institutionnalisation de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne.

Au nom des personnes vivant avec un handicap, Noufou Sawadogo a demandé l’institutionnalisation d’une allocation familiale de 45 000 FCFA au profit des personnes indigentes, la création d’une unité de « Wakmans », la tenue régulière de la journée des personnes vivant avec un handicap, l’application du quota de 10% lors des recrutements dans la fonction publique et de 5% pour le privé, ainsi que la mise en place d’un ministère propre.

Pour améliorer les conditions de vie et d’apprentissage des étudiants, Nafissa Sankara a demandé la réhabilitation de la voie d’accès à l’université Thomas-Sankara, l’augmentation des moyens de transport (bus) et des bourses d’étude et revoir le système LMD (licence-master-doctorat). Au titre des professionnels des médias, Salif Sanfo a appelé entre autres à la préservation des acquis de la liberté de la presse et l’allègement des charges fiscales des entreprises de presse.

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a mis un point d’honneur à répondre à chacune des préoccupations soulevées. « Nous allons étudier les préoccupations du monde rural en conseil de cabinet car nous devons mettre beaucoup de moyens à leur disposition. La mécanisation a déjà commencé avec la création des usines de montage. Cependant, je vous informe que nous n’allons pas robotiser l’agriculture. C’est juste un certain niveau qui sera mécanisé », a-t-il déclaré.

Il a rassuré le secteur privé de la mise à leur disposition de parcelles à Samandeni bientôt, car les travaux sont déjà en cours. « Cependant, elles pourraient être retirées à ceux qui ne vont pas les mettre en valeur », a-t-il souligné. En réponse à la coordination nationale de la veille citoyenne, il a répondu que les acteurs seront formés en géopolitique et en patriotisme.

Le chef de l’Etat a annoncé que le gouvernement va étudier la faisabilité du versement d’une allocation familiale aux personnes vivant avec un handicap, notamment les bénéficiaires. Le président a par ailleurs invité les médias à rester professionnels. « Notre pays est en guerre et le journaliste doit penser au bien-être de la population. On ne doit pas vendre le problème de famille à l’extérieur. Chacun doit être patriote », a -t-laissé entendre.

Fleur BIRBA