Distribution du gaz butane au Burkina : la production de la SONABHY passe à plus de 600 tonnes de gaz par jour

Les acteurs du cadre de concertation gaz ont visité le nouveau centre d’emplissage de gaz butane réalisé sur le site du dépôt de Bingo, à la sortie Ouest de Ouagadougou, le jeudi 10 octobre 2024.

Pour faire face à la forte demande des consommateurs en gaz butane, la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY) a entrepris d’accroître ses capacités de production. A cet effet, elle a réalisé un troisième centre d’emplissage de gaz butane sur le site du dépôt de Bingo. Les acteurs du cadre de concertation gaz, regroupant la SONABHY, le ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat, les marqueteurs intervenant dans le domaine du gaz, le Bureau des mines et de la géologie du Burkina (BUMIGEB), la direction générale de l’énergie et le Comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures (CIDPH) y ont effectué une sortie, le jeudi 10 octobre 2024. Cette visite guidée du site leur a permis de savoir que les installations du nouveau centre d’emplissage de gaz butane sont opérationnelles et vont permettre, dans les jours à venir, de mettre plus de bouteilles à la disposition des consommateurs.

Pour le directeur du dépôt de gaz de Bingo Jonas Sango, cette sortie vise à présenter aux marqueteurs, clients de la SONABHY, les nouvelles installations et les efforts fournis au quotidien pour satisfaire leurs commandes dans les délais.

« Ce troisième centre est constitué de deux lignes d’emplissage de gaz. L’une est réservée aux bouteilles de 6kg et l’autre aux bouteilles de 12 kg. Aussi, des bouteilles hors gabarit destinées aux industriels y sont remplies », a-t-il expliqué.

A écouter M. Sango, ce nouveau dispositif va permettre d’augmenter les capacités de livraison de la SONABHY d’environ 200 tonnes par jour. « Avant, la SONABHY disposait de 5 lignes d’emplissage de gaz qui arrivaient à produire entre 400 et 500 tonnes par jour. Désormais avec l’installation de ces 2 lignes supplémentaires, on pourra, à travers le dépôt de Bingo, livrer plus de 600 tonnes de gaz par jour », a-t-il rassuré. Selon M. Sanga, cette offre supplémentaire est appréciable, car elle va permettre de livrer plus rapidement le consommateur final.

Satisfaire le maximum de consommateurs

Par ailleurs, le directeur du dépôt de gaz de Bingo a annoncé que la SONABHY est engagée à réaliser des nouveaux projets afin de répondre à la demande sans cesse croissante en gaz butane malgré la hausse de la sortie de gaz de 8 % en 2024. « En plus du dépôt de Bingo, nous sommes en train d’accélérer la construction des centres régionaux. Ce, dans le but d’augmenter notre capacité de production et par ricochet satisfaire la demande actuelle en gaz butane », a-t-il indiqué. Le représentant des marqueteurs, Noraogo Sawadogo, par ailleurs directeur de la communication et des affaires corporatives de Sodigaz APC, a salué les efforts déployés par la SONABHY pour améliorer ses capacités de production de gaz. « Aujourd’hui, nous sommes soulagés parce que les consommateurs éprouvaient des difficultés pour s’approvisionner suffisamment en gaz. Nous saluons à sa juste valeur les efforts consentis par la SONABHY pour permettre aux marqueteurs de disposer de gaz au profit des consommateurs », s’est-il réjoui. M. Sawadogo a encouragé la SONABHY à poursuivre ses efforts pour assurer la disponibilité du gaz, en envisageant toutes les solutions possibles.

Pour éviter la survenue des pénuries, le représentant de la Ligue des consommateurs du Burkina (LCB), Assamiyou Compaoré, a invité les consommateurs à respecter la réglementation relative à l’usage du gaz subventionné. Il a aussi demandé aux commerçants d’éviter les spéculations sur le gaz au grand bonheur de tous.

Le directeur commercial et marketing de la SONABHY Jacques Conseibo, a déclaré qu’en marge de cette visite, les acteurs du cadre de concertation gaz vont se réunir pour discuter de tous les problèmes liés à la distribution du gaz de sorte à relever les défis.

Adama SAWADOGO