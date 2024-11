École Doctorale du Centre de Valorisation Professionnelle de Tunis : l’ancien ministre du commerce, Dr Harouna Kaboré, fait DOCTEUR HONORIS CAUSA

Le Burkina Faso a une fois de plus vu le mérite d’un de ses fils être reconnu hors de ses frontières. En effet, l’ancien ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat a été distingué DOCTEUR HONORIS CAUSA par l’École Doctorale du Centre de Valorisation Professionnelle de Tunis (CVPT), en partenariat avec l’Institut Africain de Recherche Pluridisciplinaire Appliquée (IARPA), le mercredi 13 novembre 2024, au cours d’une cérémonie solennelle à l’Hotel Ivoire, à Abidjan, en Côte d’ivoire.

Pour le désormais DOCTEUR HONORIS CAUSA, cette distinction honorifique, aux côtés d’autres imminentes personnalités africaines, symbolise non seulement un accomplissement personnel mais également un engagement fort pour la valorisation de nos actions, compétences et connaissances au service de notre continent.

Dr Kaboré a traduit sa reconnaissance au comité scientifique et au corps professoral du CVPT et de l’IARPA pour cette marque de confiance, qui le pousse à poursuivre avec passion la mission de promouvoir et de soutenir le développement de l’Afrique, en faisant rayonner le savoir-faire africain et en inspirant les générations futures.

M.S.