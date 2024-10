Économie: Les BRICS+ gagnent en influence face au G7, révèle un rapport d’EY India

Les pays membres des BRICS et d’autres nations émergentes, s’imposent progressivement comme une force économique internationale majeure, rivalisant de plus en plus avec le G7, selon un rapport récent de la société EY India.

Ledit rapport souligne que la part des BRICS+ dans l’économie mondiale et le commerce international ne cesse d’augmenter. Les chiffres révèlent un poids considérable de 36,7 % du PIB mondial en parité de pouvoir d’achat, 23,3 % du commerce mondial de marchandises et 45,2 % de la population mondiale.

Cette progression contraste avec la relative stagnation du G7, qui regroupe les économies développées d’Amérique du Nord, d’Europe et du Japon. Selon les analystes, ces chiffres reflètent une montée en puissance durable qui pourrait affecter l’équilibre économique mondial pour les années à venir.

Avec l’augmentation de leur part dans l’économie mondiale, les décisions des BRICS+ auront des impacts de plus en plus significatifs à l’échelle planétaire. Le rapport d’EY India conclut ainsi que les politiques des BRICS+ joueront un rôle essentiel dans la détermination du bien-être économique de la population mondiale. Ces initiatives pourraient notamment influencer l’équité des échanges et la répartition des ressources à une échelle internationale.

Sidwaya.info

Source: Sputnik Afrique