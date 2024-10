Région du Sahel : Saisie et destruction de 15 000 œufs impropres à la consommation

La Direction régionale de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques (DRARAH) du Sahel a intercepté un camion au Poste de contrôle vétérinaire à la frontière (PCVF) de Seytenga, dans la province du Seno.

Lors de l’inspection du véhicule, effectuée le mercredi 23 octobre 2024, les agents ont découvert une importante cargaison composée de vingt-cinq cartons, chacun contenant vingt plaquettes de trente œufs, soit un total de quinze mille œufs.

Jugés impropres à la consommation, ces œufs ont été immédiatement saisis et détruits afin de garantir la sécurité sanitaire de la population. Cette opération de contrôle et de destruction s’est déroulée en présence des autorités locales et des forces de l’ordre.

Sidwaya.info

Source: DCRP/ MARHA