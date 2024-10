Tour du Faso 2024/7e étape : Le Russe Popov Anton signe sa 3e victoires d’étapes à Pâ

Popov Anton a remporté, le 31 octobre 2024, la 7e étape du tour cycliste international du Faso 2024. Courue entre Bobo-Pâ, le sociétaire de l’équipe militaire russe a parcouru la distance de 130km800 en 2h54mn43s avec une vitesse moyenne de 44,918 km/h. Leader depuis la 1ère étape, le marocain, Mohcine El Kouraji conserve le maillot jaune.

Il ne reste plus que trois étapes pour le clap de fin du 35e tour cycliste international du Faso. Mais déjà à l’arrivée de la 7e étape, Popov Anton s’impose pour la 3e fois. Courue entre Bobo-Pâ, le sociétaire de l’équipe militaire russe a parcouru les 130km800 en 2h54mn43s avec une vitesse moyenne de 44,918 km/h. 58 coureurs étaient au départ de l’étape pour disputer 3 sprints intermédiaires. A peine quelques km de course, 8 coureurs tentent une échappée. Parmi eux, on retrouve Souleymane Koné, Mohcine El Kouraji ou encore Popov Anton. Ils réussissent à établir un écart de 20s avec le reste du groupe au km12. Mais au péage, à la sortie de Bobo-Dioulasso, l’échappée est annulée. Au 1er sprint intermédiaire, à Sogossagasso au km 26,8, Stash Mamyr s’impose. Il devance le maillot jaune, Mohcine El Kouraj, et son compatriote, Popov Anton. A la sortie de Dougoumato 2, 4 fuyards prennent la tangente. Il s’agit de Yaméogo Saturnin, du camerounais, Sadikou Jéré Kossoko, de Issouf Ilboudo et du malien, Moussa Togola. Ils parviennent à mettre un écart de 2 mn avec le peloton. Les fuyards seront à l’arrivée du second point chaud à Koumbia enlevé par le Burkinabè de l’équipe nationale, Saturnin Yaméogo. L’échappée sera également au rendez-vous du 3e sprint intermédiaire à Houndé, remporté par Sadikou Jéré Kossoko. Mais à 15 km de l’arrivée, les fuyards sont rattrapés par le peloton pour une course groupée. Et c’est en sprint que Papov Anton parvient devancer ses conquérants pour remporter sa 3e victoire d’étapes sur le 35e tour du Faso. Il est suivi respectivement De Cabooter Lance de la team Flanders de la Belgique et du marocain El Houcaine Sabbahi. Leader depuis la 1ère étape, Mohcine El Kouraj conserve son maillot jaune. Le maillot vert par point reste sur les épaules du marocain Adill El Arbaoui. Quant à celui des points chauds, il reste la propriété du russe, Stash Mamyr. La 8e étape se dispute demain, 1 novembre, entre Ouagadougou et Yako. Longue de 116km800, deux sprints intermédiaires seront disputés à Laye et Arbolé.

Ollo Aimé Césaire HIEN

