Commémoration de l’insurrection de 2014 et du putsch de 2015: Le président de l’ALT rend hommage aux martyrs

Le président de l’Assemblée législative de transition du Burkina Faso,Dr Ousmane Bougouma, a déposé ce jeudi 31 octobre 2024 , une gerbe de fleurs en hommage aux victimes de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch de septembre 2015.

Ces événements historiques ont marqué la fin des 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré, renversé par le peuple alors qu’il tentait de modifier la Constitution pour prolonger son mandat.

Le putsch, mené un an plus tard par des officiers fidèles à l’ancien président, a été rapidement réprimé grâce à la mobilisation populaire et militaire. Cette commémoration rend hommage aux citoyens tombés pour la justice et la démocratie.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info