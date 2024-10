La clinique mobile de Bogodogo: Ddépistage gratuit des Cancers féminins au SIAO

A l’occasion du 17e SIAO, la Clinique mobile du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B) s’est installée sur le site de la biennale de l’artisanat pour le dépistage gratuit des lésions précancéreuses du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus au profit des femmes et des jeunes filles. Cette sortie s’inscrit dans le cadre du mois d’Octobre rose afin d’offrir des soins et services spécialisés et de proximité aux femmes.

Pour offrir gratuitement ses prestations aux festivaliers de la 17e édition du Salon international de l’artisanat (SIAO), la clinique mobile du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B) s’est installée sur le site du Salon. Pour l’une des gynécologues obstétriciennes du CHU-B, Natacha Bako, le SIAO est un festival qui rassemble du monde dont beaucoup de femmes et de jeunes filles en âge de procréer.

« C’est une facilité offerte aux femmes en âge de procréer de venir se faire dépister au SIAO », a expliqué Dr Bako. Pour elle, c’est le moment idéal pour joindre l’utile à l’agréable. Stationnée en face du pavillon Soleil Levant, la clinique offre gratuitement aux femmes et jeunes filles, des écho-mammographies, un dépistage des lésions précancéreuses du col et un traitement si nécessaire. Une initiative bien appréciée des femmes, comme Ramata Ouédraogo venue avec quatre autres dames de son quartier. « C’est une bonne opportunité pour les femmes.

Je suis venue uniquement au SIAO pour bénéficier des prestations de la clinique mobile », a-t-elle confié, sortie indemne des dépistages. « Je n’ai ni le cancer du col de l’utérus, ni celui des seins. Je n’ai aucune lésion précancéreuse », s’est- t-elle réjouie. Néanmoins, les gynécologues l’ont conseillée de poursuivre avec les dépistages chaque trois ans pour le cancer du col, deux ans pour celui des seins. Sans oublier l’autopalpation régulière des seins et l’observation d’une bonne hygiène alimentaire.

Parmi celles qui attendent leur tour figure une jeune fille. Elle a fait le déplacement du quartier Nioko au SIAO, spécialement pour bénéficier des services de la clinique mobile. Elle est très impatiente de connaitre ses résultats parce qu’elle a découvert, il y a quelques temps, la présence d’une boule dans l’un de ses seins. « Je craignais d’aller consulter parce que je suis limitée financière, mais avec cette gratuité, c’est une occasion à ne pas rater », a raconté la jeune demoiselle.

Pour ce 30 octobre, premier jour de la clinique mobile au SIAO, parmi la trentaine d’inscrits, un cas positif de lésion précancéreuse du col de l’utérus a été dépisté. « La patiente a bénéficié de soins sur place. Les autres cas plus complexes dépistés seront référés au CHU-B pour une prise en charge adaptée », a rassuré Dr Bako, l’une des responsables de la clinique mobile. Elle a invité les femmes à venir se faire dépister massivement : « En fonction de la demande, nous serons là jusqu’au 3 novembre 2024.

Ça commence bien, nous sommes confiantes et nous n’attendons que les femmes ». Ce déplacement de la Clinique mobile sur le site du SIAO s’inscrit dans le cadre du mois « Octobre rose ». Lancées à Manga, chef-lieu de la région du Centre-Sud, le vendredi 18 octobre 2024, par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Robert Kargougou, les activités des cliniques consistent à sillonner le pays pour apporter des soins et services spécialisés et de proximité aux femmes.

Mariam OUEDRAOGO

Mesmira14@gmail.com