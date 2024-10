Un parrain à l’écoute des exposants : le SIAO a été rehaussé par la visite du Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane BOUGOUMA, parrain de cette 17e édition.

Les exposants de ce SIAO ont reçu un hôte de marque en la personne du Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane BOUGOUMA. Accompagné de quelques députés, il a visité le pavillon Soleil levant, l’atelier vivant du styliste burkinabè François 1er, le village AES et le pavillon de la créativité.

Selon lui, ce SIAO est l’édition de la résilience. « Nous avons été assez édifié par le talent et l’ingéniosité des artisans du Burkina Faso, du Mali, du Niger, des pays africains et hors Afrique », a-t-il indiqué. A la suite de sa visite, il a annoncé que l’ALT a institué le Prix spécial Thomas SANKARA qui vise à récompenser l’ingéniosité et la créativité d’un artisan qui s’inspire de la vision du père de la Révolution burkinabè.

Alassane KERE