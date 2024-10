Opération de l’ONI au SIAO : plus de 500 CNIB délivrées par jour

Sur le site du SIAO, en 24h, l’ONI délivre des CNIB aux festivaliers de la 17e édition du SIAO. A la date du 30 octobre, 1 392 personnes ont été enrôlées et 831 cartes remises.

La Carte nationale d’identité burkinabè (CNIB) est délivrée en 24H. L’opération se déroule du 25 octobre au 3 novembre 2024 sur le site du SIAO, à l’occasion de la 17e édition. L’Office national d’identification (ONI) s’est mis au service pour satisfaire des artisans, des exposants et des visiteurs. Et, depuis le 25 octobre, son stand qui sert de centre de collecte de données de CNIB est le lieu de convergence de presque tous les visiteurs du Salon.

Certains viennent pour se faire établir la pièce d’identité pour la première fois, d’autres pour le renouvellement. Dans leurs mains, la somme de 2 500 FCFA, un extrait de naissance ou un certificat de nationalité pour ceux qui sont nés à l’étranger, l’acte de mariage pour les femmes mariées légalement et qui désirent porter le nom de leur époux.

Une déclaration de perte est obligatoire pour ceux qui sont en situation de perte de la CNIB. A l’ONI version SIAO, il y a plus de 500 demandes collectées par jour. A la date du jeudi 30 octobre, 1 392 personnes ont été enrôlées et 831 cartes ont été remises. Et le lendemain 31 octobre, aux environs de 11h, lors du passage du Directeur général (DG) de l’ONI, Arzouma Daouda Parfait Louré, il a trouvé 513 autres CNIB déjà confectionnées sur place. Elles ont été distribuées dans la soirée.

Il y avait également 400 inscrits dont Mamounata Kiemtoré, résidante au quartier patte d’oie de Ouagadougou. Agée de 74 ans, elle est venue pour se faire établir une nouvelle CNIB. Rendez-vous lui a été donné le lendemain, 1er novembre à 16h pour le retrait de son document. A l’issue de sa visite, le premier responsable de l’institution a procédé à une remise symbolique des CNIB à trois personnes dont Mamadi Ouédraogo, en service à Boussé, dans la région du Plateau central.

Instituteur de profession, M. Ouédraogo a parcouru une cinquantaine de km, le 29 octobre 2024, pour s’établir une nouvelle pièce d’identité. « Je me suis enrôlé avant-hier. Je devais revenir le lendemain hier à 16h pour récupérer ma carte, mais vue la distance, j’ai préféré venir ce matin. J’invite les populations à faire un tour au SIAO pour obtenir leur CNIB en 24H. C’est une réalité », a- t-il indiqué.

Tout enthousiaste d’avoir reçu sa CNIB des mains du DG de l’ONI, Mamadi Ouédraogo a souhaité voir de telles initiatives dans les provinces et villages du Burkina Faso pour faciliter l’acquisition de la CNIB. Selon le DG de l’ONI, la mobilisation est satisfaisante. « Nous allons essayer d’adapter les services à la circonstance particulière pour l’obtention de la CNIB dans le délai indiqué de 24h. Tous les inscrits auront leur CNIB », a-t-il rassuré.

Mariam OUEDRAOGO

mesmira14@gmail.com