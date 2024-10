SIAO 2024: La ministre Nandy Somé encourage les exposantes du projet « 1000 métiers à tisser »

La ministre de la Solidarité nationale et de l’Action humanitaire, Nandy Somé/Diallo, a visité, le mercredi 30 octobre 2024 à Ouagadougou, trois stands de femmes déplacées internes au Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO).

Des femmes bénéficiaires du projet « 1000 métiers à tisser, » lancé en septembre 2023 dans le but d’autonomiser les femmes affectées par la crise sécuritaire, prennent part au SIAO 2024, exposant l’œuvre de leur travail. Elles ont reçu les encouragements de la ministre de la Solidarité nationale et de l’Action humanitaire, Nandy Somé/Diallo.

Elle a souligné l’importance de cette initiative pour aider les femmes à se prendre en charge et à reconstruire leur vie après avoir été contraintes de quitter leurs villages. « Je suis là pour soutenir les femmes qui fabriquent des pagnes tissés et pour participer à cette biennale de l’artisanat. C’est une occasion pour elles de valoriser leur travail », a-t-elle expliqué.

Selon la ministre, le projet « 1000 métiers à tisser » a permis à mille femmes identifiées dans dix régions du Burkina Faso, de bénéficier d’une formation en tissage et en teinture. Elles ont également reçu du matériel pour démarrer leur activité. « C’est la première fois qu’elles participent au SIAO et il est opportun de les encourager », a ajouté la ministre. Toumbangou Tadano, une des bénéficiaires originaires de la région de l’Est (Fada NGourma), a partagé son expérience : « Nous avons été formées en 2023 et 2024.

A la fin de notre formation, nous avons reçu des machines à tisser et un financement de cent mille (100 000) francs pour acheter du matériel. Grâce à cela, nous avons pu commencer à vendre nos pagnes».Les représentantes des femmes participant au SIAO ont également eu l’occasion d’échanger avec d’autres exposants, établissant des contacts avec des représentants d’autres pays. « Nous avons pu partager nos numéros et cela nous rejouit », a déclaré dame Tadano.

Malgré les défis, tels que l’insécurité et la difficulté à recruter des clients, les femmes se montrent déterminées. « Grâce à cette foire, nous avons acquis de nouvelles idées pour attirer des clients et participer à d’autres rencontres », a-t-elle ajouté. Les femmes bénéficiaires, heureuses du projet « 1000 métiers à tisser », expriment toute leur reconnaissance au ministère en charge de l’action humanitaire.

« Nous remercions la ministre Nandy Somé pour cette initiative qui nous a permis d’apprendre le métier de tissage pour nous autonomiser », a dit Fatoumata Compaoré, une autre bénéficiaire. Aminata Sinyan, originaire du Centre-Nord (Kaya), a affirmé que sa participation au SIAO, une première pour elle, lui a permis d’apprendre des techniques de marketing pour mieux attirer les clients et promouvoir ses produits.

Pour mieux profiter des acquis de leur formation, ces femmes expriment leur désir de paix. « Nous demandons la paix pour le Burkina Faso et pour tous les autres pays. Si nous avons la paix, nous savons que nous pourrons devenir les femmes de demain », a affirmé Mme Compaoré du Plateau central.

Wamini Micheline OUEDRAOGO