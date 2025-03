Esthétique : Joffi-Joffi, l’experte qui forme les femmes aux dreadlocks

Experte en maquillage et coiffure, Joëlle Koffi dit Joffi-Joffi sublime des acteurs de cinéma et transmet son savoir-faire à travers des formations des femmes en quête d’autonomisation financière.

C’est en 2009 que Joëlle Koffi surnommée Joffi-Joffi a été révélée au public burkinabè à travers le défilé international Vogue party. Un événement majeur de la mode organisé à l’époque par Matou Sana et sa structure Salima production. Son expertise en effets spéciaux est vite sollicitée par plusieurs cinéastes.

Ainsi, elle a accompagné, en tant que maquilleuse et coiffeuse, de Aboubacar Zida dit Sidnaaba lors de la réalisation de ses films » Papa mon rival » et « Saaba Biiga’’, la réalisatrice Augusta Palenfo sur son long métrage ‘’Carton rouge’’ et comme chef maquilleuse du réalisateur Soungalo Afah Nimi lors du tournage de son documentaire ‘’Tourouni-Les Tresses ‘’. Elle a aussi travaillé, lors des réalisations de spots publicitaires et de films, pour Afrik’Image, une société spécialisée dans la production, la post-production et la location du matériel audiovisuelle, et Manivelle productions, une société spécialisée dans la réalisation de productions audiovisuelles. En marge des plateaux de tournage ou des grands événementiels, la fondatrice de Rehoboth Institut, son centre de formation en esthétique et de coiffure, contribue à l’autonomisation des femmes et des filles en dispensant des formations en dreadlocks. Baptisée ‘’L’univers des dreadlocks’’, la 5e édition de la formation, organisée par la diplômée de l’IPNEP d’Abidjan, a eu lieu du 18 au 22 mars 2025, à Rehoboth Institut.

Alassane KERE