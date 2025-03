Un match amical à la Présidence du Faso pour manifester le soutien ferme des anciennes gloires du football africain au peuple burkinabè

C’est une constellation de stars du football africain qui est présente en cette matinée sportive. Jay Jay Okocha du Nigéria, Emmanuel ADEBAYOR et Mani SAPOL du Togo, Stéphane M’BIA du Cameroun, Souleymane DIAWARA et Mamadou NIANG du Sénégal, Mohamed KABORÉ, Préjuce NACOULMA, Mohamed KOFFI, Moumouni DAGANO, sans oublier l’emblématique capitaine des Étalons Charles KABORÉ, Ambassadeur pour le sport.

Face à ces anciennes gloires du football, une équipe non moins capée, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ et ses proches collaborateurs.

L’explication va se faire en 2 fois 40 minutes. On assiste à un match plaisant avec des initiatives de part et d’autre. Certains ex-professionnels comme OKOCHA, NIANG, NACOULMA et ADEBAYOR retrouvent leurs réflexes et animent le cours du jeu.

Mais dès la 11e minute, l’équipe de la Présidence du Faso annonce les couleurs en ouvrant le score par le Commandant Basile ZONGO. Puis à la 15e minute, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ prend ses responsabilités par une frappe croisée. Le portier Mohamed KABORÉ est impuissant.

D’ailleurs il n’est pas au bout de ses peines, car le Chef de l’État revient à la charge à la 22e minute et encore à la 47e minute. Ça tourne à la correctionnelle malgré les sursauts d’orgueil des anciennes gloires à la 17e minute par Mamadou NIANG et l’increvable Moumouni DAGANO à la 55e minute. Score final 8 buts à 2 pour l’équipe de la Présidence du Faso avec un triplé du Capitaine TRAORÉ himself.

Au-delà de l’exercice sportif, c’est le message qui compte le plus

La présence de ces personnalités de classe mondiale au Burkina Faso véhicule selon le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, plusieurs messages. « Vous êtes venus nous encourager en tant que peuple résilient et nous en tant que dirigeants aussi qui avons la lourde tâche de mener cette guerre (…), un message à persévérer sur notre itinéraire pour que ce soit un exemple pour toute l’Afrique », souligne le Chef de l’État.

« C’est aussi un message à tous les Africains et au reste du monde que ce que nous faisons est bien perçu et que le Burkina est bien fréquentable» renchérit le Président du Faso qui estime que cet exercice sportif, est également un message d’union que ces célébrités sont venues apporter, en vue de relever le défi de l’unité africaine.

Pour les organisateurs Charles DOUALIO, Charles KABORÉ et Emmanuel ADEBAYOR, c’est la satisfaction d’un pari réussi, un lointain projet, un rêve longtemps caressé qui voit finalement le jour.

La Direction de la communication de la Présidence du Faso