Digitalisation des services publics: la protection des données à caractère personnel, un impératif

Le lancement officiel des activités de la IIIe édition de la Journée nationale de la protection des données personnelles (JNPDP) a eu lieu, le mardi 25 mars 2025, à Ouagadougou. Elles se déroulent jusqu’au 30 mars prochain.

Le e.casier judiciaire et le e.concours sont autant de plateformes qui témoignent de l’élan numérique dans lequel s’est engagé le Burkina depuis quelques années. Si elles permettent d’améliorer l’efficacité et l’accessibilité des services publics, elles soulèvent toutefois le problème de la protection des données à caractère personnel. C’est le constat fait par la Commission de l’informatique et des libertés (CIL) qui a décidé de mettre à profit la troisième édition de la Journée nationale de la protection des données personnelles (JNPDP) pour poser le débat.

Comment garantir que les données à caractère personnel des utilisateurs soient efficacement protégées dans ce nouvel environnement digital ? C’est à cette question que les participants tenteront de répondre au cours de cette édition de la JNPDP qui se tient sur le thème : « La protection des données à caractère personnel à l’ère de la digitalisation des procédures administratives : quelle contribution des acteurs de l’écosystème du numérique ?». Le lancement officiel des activités a eu lieu, le mardi 25 mars 2025 à Ouagadougou.

La présidente de la CIL, Dr Halguièta Nassa a félicité l’ensemble des acteurs qui ont œuvré à la tenue effective de cette 3e JNPDP et qui va mobiliser les réflexions autour des enjeux de la dématérialisation des procédures dans les administrations publiques.

De ce qu’elle a dit, cette problématique est d’autant plus importante dans un contexte où la cybercriminalité et les violations des données à caractère personnel constituent des menaces de plus en plus récurrentes.

« Grâce aux avancées du numérique, nos démarches administratives se simplifient. Cependant, elles mettent à rude épreuve la sécurité des données à caractère personnel », a-t-elle déploré. Toutefois, elle s’est réjouie de la mise en place d’un cadre comme celui de la JNPDP qui va permettre de faire des propositions pour des services en ligne protectrices des droits des personnes concernées.

Un enjeu de taille

L’enjeu de cette édition de la JNPDP a également été souligné par le ministre

de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo. Pour elle, la numérisation croissante des administrations, bien que permettant de rapprocher le service public des usagers, pose des défis inédits pour la protection des données personnelles notamment en ce qui concerne le consentement des individus et la transparence des traitements. Elle a donc salué la tenue de cet évènement qui va susciter une prise de conscience du public sur l’importance de la protection des données à caractère

personnel.

Le 1er vice-président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Dafidi David Lompo, est aussi convaincu de la pertinence du thème de cette édition de la JNPDP. Pour lui, le respect des droits des personnes concernées et des principes directeurs posés comme des obligations aux responsables de traitement par la loi portant protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel s’impose de nos jours comme un impératif.

« Il ne s’agit pas seulement de se conformer à la législation par l’accomplissement des formalités auprès de l’autorité de contrôle, mais de s’assurer que la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des citoyens est une valeur fondamentale ancrée dans les pratiques au sein des administrations publiques et privées », a-t-il estimé. Notant que la tâche n’est pas aisée, il a félicité les premiers responsables de la CIL pour les efforts déjà fournis tout en les encourageant à poursuivre dans cette lancée.

Il a aussi appelé à un accompagnement de tous afin de faire de la protection des données à caractère personnel une réalité au Burkina Faso.

A noter que plusieurs activités sont prévues au cours de cette édition de la JNPDP. Il s’agit notamment d’une conférence publique et des émissions radiophoniques sur le thème de la célébration. Un jeu concours et une formation sur la protection des données à caractère personnel sont également inscrits au programme. A cela s’ajoutent des missions de contrôle et des journées portes ouvertes.

Nadège YAMEOGO