Salam du Ramadan: le bon comportement 2

Au nom d’Allah, Clément et Miséricordieux. Louange à Allah, qui a fait des actes cultuels une école par laquelle le croyant s’abreuve afin d’avoir une relation saine dans la verticalité avec son Seigneur mais aussi, pour impacter, par son bon comportement dans l’horizontalité des relations avec les autres. Puisse-t-Il déverser, abondamment, Sa paix et Ses bénédictions sur Son bien Aimé Messager Mouhammad, envoyé à l’univers comme miséricorde.

« La crainte de Dieu et le bon caractère », répondit le Prophète lorsqu’il lui fut demandé ce qui fera entrer le plus les gens au Paradis. Et pour leur enseigner les inconvénients du mauvais comportement, le Messager d’Allah leur demanda : « Savez-vous qui est le ruiné ? ». Ils répondirent : « Le ruiné, pour nous, c’est celui qui n’a ni argent, ni biens ! ». Il dit, alors, : « Le ruiné de ma communauté, c’est celui qui, au Jour de la Résurrection, viendra avec des prières, des jeûnes et des aumônes légales, mais aura insulté untel, calomnié untel, fait couler le sang d’untel et frappé untel. On donnera alors ses bonnes actions à celui-ci et à celui-là. Et si ses bonnes actions s’épuisent avant que l’on ait réglé ses comptes, on prendra alors une partie de leurs péchés et on l’en chargera. Ensuite, il sera jeté dans le feu ».

Ainsi, nous comprenons qu’il ne suffit pas de faire seulement la prière, de jeûner, de prélever la zakat. Il faudrait se laisser éduquer par ces pratiques de sorte à conformer notre caractère aux exigences de la foi. Le musulman éduqué ne porte pas préjudice à autrui. En effet, le musulman est celui dont les autres sont à l’abri du mal de sa langue et de ses mains selon les enseignements prophétiques. Nous parlant de la vraie foi, Allah nous cite, certes des éléments de la croyance, mais Il ne manque pas de faire cas des actes liés au bon comportement. Il dit à ce sujet : « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant.

Mais la bonté pieuse est de croire en Dieu, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son bien, quel qu’amour qu’on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l’aide et pour délier les jougs, d’accomplir la Salat et d’acquitter la Zakat. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu’ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux ! » (S02 V177).

Le respect de l’engagement fait ainsi partie du bon comportement. Et cela est, aujourd’hui, un véritablement problème que nous rencontrons. Nous sommes devenus peu fiables. Il suffit, pour s’en convaincre, de prêter ton argent à un frère. Pour avoir l’argent, il te suppliera de milles manières. Il s’engagera avec des délais précis pour le remboursement. Une fois l’argent à sa disposition et les délais expirés, tu ne le reconnaitras pratiquement plus. Il ne prendra pas tes appels, ne répondra pas à tes messages, contournera ta maison, évitera d’être en ta compagnie.

Il te faudra après maintes tentatives de récupérer l’argent à l’amiable, élever le ton afin de pouvoir entrer en possession de ton dû et de quelle manière ? Souvent de façon émiettée. C’est vrai que ce n’est pas général mais cela devient de plus en plus récurrent et attire notre attention sur le sens de l’engagement. Le Prophète a clairement caractérisé de tels comportements. Il dit en effet : « Quatre caractéristiques, si elles sont présentes chez une personne, ce sera alors un véritable hypocrite et celui chez qui il y a une de ces caractéristiques aura en lui une caractéristique de l’hypocrisie jusqu’à ce qu’il la délaisse : lorsqu’on lui confie un dépôt, il trahit, lorsqu’il parle, il ment, lorsqu’il conclut un pacte, il ne le respecte pas et lorsqu’il se querelle, il se comporte particulièrement mal ».

Font également partie du bon comportement, la bienveillance et la bienfaisance à l’égard de ceux qui sont sous notre responsabilité. Anas, un enfant, qui était aux côtés du Prophète, témoigne sur lui en disant : « Le Messager de Dieu avait le meilleur caractère d’entre nous tous ». Pour mieux se faire comprendre, il ajouta : « J’ai été au service du Prophète durant plus de dix ans et jamais, il ne m’a fait un reproche. Il ne m’a jamais dit, au sujet d’une chose que j’avais faite : « Pourquoi as-tu fait cela ? ». Et il ne m’a jamais dit, au sujet d’une chose que je n’avais pas faite : « Pourquoi n’as-tu pas fait cela ? ».

Combien sommes-nous à être très désagréables avec nos proches, que ce soit en famille ou au travail et surtout avec nos subordonnés. Sur les droits des travailleurs, le Prophète nous enseigne : « Donnez aux travailleurs leurs salaires avant que leur sueur ne sèche ». Certains les traitent comme s’ils sont des esclaves. Se croyant supérieurs, ils aiment rabaisser les autres, les mépriser alors que le Prophète a dit : « Ceux qui me seront les plus chers et les plus proches de moi, au Jour du Jugement, seront ceux qui auront le meilleur caractère.

Les plus détestables et les plus éloignés de moi, au Jour du Jugement, seront les bavards, ceux qui aiment rabaisser les gens et qui sont vaniteux ».

Le bon comportement prend en compte tous les aspects de la vie du musulman à tel point qu’on ne saurait l’aborder de manière exhaustive. Mais nous retenons ce que Abou Dharr rapporte du Prophète. Il rapporte, en effet, du Prophète qu’il a dit : « Mon Bien-aimé [Mouḥammad] m’a recommandé des comportements de bien. Il m’a recommandé de regarder celui qui a moins que moi et de ne pas regarder celui qui a plus que moi.

Il m’a recommandé d’aimer les pauvres, de me rapprocher d’eux, et il m’a recommandé de dire la vérité même si elle est amère. Il m’a recommandé de maintenir les liens avec les gens de ma famille proche même s’ils ont pris des distances. Il m’a recommandé de beaucoup dire : lâ Hawla wa lâ qouwwata ‘il-lâ bi l-Lâh (il n’est de force pour obéir à Dieu que par Son aide et il n’est de protection contre la désobéissance à Dieu que par Sa protection) ».

Et Allah nous rappelle d’autre aspects quand Il nous dit : « Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Dieu n’aime pas, en vérité, le présomptueux, l’arrogant » (S04 V36). Il dit aussi : « Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à

Son Messager, si vous êtes croyants » (S08 V01).

Seigneur Allah, gratifie-nous de nobles caractères et accorde-nous Ta satisfaction. Tu es le Miséricordieux des miséricordieux.

NB : La foi musulmane est une foi active qui impose un devoir de présence.

Dr Inoussa COMPAORE

Imam à l’AEEMB et au CERFI