Forum de Boao 2025 : l’Asie face à un « monde en mutation »

La pittoresque ville de Boao, résolument tournée vers un développement vert impressionnant, dans la province insulaire de Hainan, va vibrer du Forum de Boao pour l’Asie (FBA) du 25 au 28 mars 2025. « L’Asie dans le monde en mutation : vers un avenir commun » est le thème autour duquel les dirigeants des pays asiatiques et autres participants venus du monde entier vont débattre. Principalement, il sera question, selon les organisateurs, au cours de cette rencontre majeure, de dynamiser le multilatéralisme, de promouvoir l’ouverture et le développement, de répondre conjointement aux défis mondiaux et de concrétiser les engagements du Sommet des Nations Unies sur l’avenir tout en mettant l’accent sur le développement de l’Asie.

De manière précise, les discussions vont porter sur l’instauration de la confiance et la promotion de la coopération dans un monde en mutation rapide, le rééquilibrage de la mondialisation en faveur d’un développement inclusif, l’accélération des objectifs de développement durable pour des réponses plus efficaces aux défis mondiaux, et le renforcement de l’application et la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA) pour un développement axé sur l’innovation.

L’Asie qui représente plus de 60 % de la population mondiale et concentre une grande majorité des pays en développement peut-elle rester indifférente face aux mutations du monde rythmé par des élans de protectionnisme et d’unilatéralisme ? Absolument pas! C’est dans cette perspective de converger les efforts que le thème du FBA 2025 se justifie pleinement. Dans un contexte où les règles du commerce mondial sont en train d’être remises en cause, les pays asiatiques se trouvent dans l’obligation de renforcer leurs liens afin de préserver la communauté des intérêts. Plus qu’un simple cadre de renforcement de la coopération régionale, le FBA se veut aussi une plate-forme de réflexion pour avoir voix au chapitre dans la gouvernance économique et commerciale mondiale. Le monde suppose que le multilatéralisme soit encouragé de manière conséquente dans les relations internationales.

Face aux incertitudes qui pèsent sur la croissance économique mondiale et les échanges commerciaux, les pays asiatiques se doivent de porter une ambition commune qui est celle de dynamiser non seulement la coopération Sud-Sud, mais aussi celle Nord-Sud. Dans ce vaste village global où les intérêts sont imbriqués, il y a lieu de promouvoir les cadres de dialogue et de concertations dans l’optique de préserver l’essentiel. C’est pourquoi le FBA se positionne comme une plate-forme ouverte et inclusive qui vise non seulement à préserver un environnement propice à l’intégration économique régionale, mais aussi à la coopération internationale.

Moteur important de la croissance économique mondiale, l’Asie, entend également au cours de la présente édition du FBA mettre l’accent sur l’application de l’IA et sa gouvernance. Il sera aussi question de mettre à profit l’IA pour améliorer la connectivité numérique entre les pays asiatiques.

Comme aux éditions précédentes, de nombreuses personnalités d’organisations internationales et régionales, des responsables ministériels, des entrepreneurs du Fortune Global 500 et d’experts et de chercheurs renommés sont attendus à Boao pour renforcer et élargir les passerelles de coopérations dans divers secteurs.

Karim Badolo

CGTN Français

(Photo : VCG)