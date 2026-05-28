Tianjin en Chine : Voyage au cœur d’une ville pittoresque

Située à 150 kilomètres de Pékin soit environ 30 minutes par Train à grande vitesse (TGV), la ville de Tianjin fascine autant par sa beauté, sa richesse culturelle et son développement technologique. A la découverte d’une ville aux multiples atouts !

« Tianjin est géniale ! C’est incroyable ! ». C’est la première impression que l’on ressent dès qu’on pose les pieds dans cette ville pour la première fois. Certains visiteurs estiment même que cette ville est plus belle que Beijing. Si cette ville fascine par la beauté de ses rues et de ses immeubles, elle attire aussi par sa richesse culturelle.

Et biensur, on ne peut pas parler de richesse culturelle de Tianjin sans évoquer la Rue de l’ancienne culture de Tianjin. Cette rue emblématique constitue une véritable carte de visite de la ville.

Longue de 687 mètres, cette rue imprégnée de plus de 700 ans d’histoire offre un condensé fascinant de la culture de style tianjinois. Le moins qu’on puisse dire est que cette rue constitue un témoignage vibrant de l’héritage historique et culturel de la ville. Lors de notre visite, notre guide nous a d’ailleurs appris que c’est le lieu d’origine de la ville de Tianjin.

Ses racines remontent à la Dynastie du Yuan (1271–1368), quand il a servi de centre commercial animé.

La disposition de la rue reflète l’urbanisme chinois traditionnel, avec une voie piétonne centrale flanquée de boutiques en bois de deux étages ornés de lanternes colorées et de sculptures complexes. Les sections clés sont l’Entrée nord guidée par des lions de pierre avec le palais Tianhou, un temple de divinité maritime fondé en 1326 qui constitue le cœur spirituel de la rue. Il est dédié à Mazu, la déesse des gens de mer. Ses salles ornées accueillent des foires annuelles du temple et des spectacles folkloriques.

La Place centrale quant à elle comprend la maison du pavillon Yuhuang, un sanctuaire taoïste, et la galerie d’art Xidao, mettant en valeur l’art populaire local.

La Fin sud de la rue est surplombée par le jardin de la Tongle, une maison de cour de style Qing qui est transformée en musée.

Lors de notre visite, le fait que des bâtiments datant de plusieurs siècles soient si bien conservés, tout comme les métiers artisanaux issus du patrimoine culturel immatériel égaille forcément notre curiosité. Nous décidons donc de poser la question au guide afin de connaître le « secret » derrière cet « exploit ». Et ce dernier de nous informer que le site bénéficie d’un bon entretien qui permet aux bâtiments de conserver leur état d’origine.

Admirez les figurines de la famille Zhang !

Ayant fait le même constat dans la plupart des sites historiques en Chine, nous décidons de pousser plus loin les recherches afin d’en apprendre davantage sur les mesures de conservation des sites historiques et touristiques en Chine.

Nous découvrons alors que la conservation des sites historiques et touristiques s’appuie sur une philosophie de transmission et de respect des origines. Dans mes recherches, j’ai découvert cette belle maxime chinoise qui résume la philosophie du pays en matière de préservation du patrimoine culturel : « Les reliques culturelles sont irremplaçables et nécessitent un soin méticuleux génération après génération ».

Bref, revenons à notre visite à la Rue de l’ancienne culture de Tianjin ! Lors de notre promenade le long de rue, plusieurs attractions nous ont captivé comme la boutique de la famille Zhang, spécialisée dans les figurines d’argile. Dans cette boutique, on se laisse facilement emporter par la beauté des figurines colorées de la taille d’une paume de main qui présentent des expressions réalistes et des plis de vêtements très vivants. Et figurez-vous ! Ces figurines sont faites de façon artisanale jusqu’au aujourd’hui.

Zhang Yu, sixième génération de la lignée Zhang, nous a expliqué en personne : « Nous utilisons de la terre tout à fait ordinaire pour modeler l’âme des personnages. » De « Le mariage de la sœur de Zhong Kui » à « Le rêve dans la maison aux grandes fenêtres », ces œuvres sont tout simplement magnifiques.

Admirative de la médecine traditionnelle chinoise que je suis, notre escale au centre de bien-être Darentang a aussi été une belle expérience. J’ai goûtté pour la première fois à des pilules à l’aubépine fabriquées à partir d’aubépines produites dans la région de Jizhou, à Tianjin, mélangées à du miel, du sucre blanc, etc. En plus de son bon goût, j’ai appris auprès du personnel que ces pilules facilitent la digestion, ouvrent l’appétit, réduisent le taux de lipides et éliminent la sensation de lourdeur, sans aucun effet secondaire. C’est toujours surprenant de voir comment de simples « fleurs et herbes » peuvent être utilisées comme remèdes ! Sur ce point, la Chine présente de nombreuses similitudes avec mon pays le Burkina Faso où la pharmacopée traditionnelle occupe également une grande place.

En tant que premier site visité lors de notre séjour à Tianjin, la Rue de l’ancienne culture de Tianjin nous a laissé une impression positive. Et, il est évident que le voyage ne fait que commencer !

Nadège YAMEOGO