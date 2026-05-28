Soutien aux personnes vulnérables à Fada N’Gourma : Les « Wayiyans » offrent trois tonnes de vivres

La coordination régionale de la veille citoyenne de l’ancienne région de l’Est (constituée aujourd’hui des régions du Goulmou, de la Tapoa et de la Sirba) a remis, mardi 26 mai 2026, à Fada N’Gourma, trois tonnes de vivres à des femmes vulnérables, dont des Personnes déplacées internes (PDI).

Bien au-delà de leur soutien indéfectible au Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR2), les membres de la veille citoyenne, communément appelés « Wayiyans », entendent également apporter leur contribution à l’amélioration des conditions de vie des populations locales. Dans cette dynamique, la coordination régionale de veille citoyenne de l’ancienne région de l’Est (constituée aujourd’hui des régions du Goulmou, de la Tapoa et de la Sirba) a remis, mardi 26 mai 2026, à Fada N’Gourma, trois tonnes de maïs à des femmes vulnérables dont des Personnes déplacées internes (PDI).

Le coordonnateur régional de l’organisation associative, Mahamane Traoré, a précisé que la distribution s’est faite en deux volets. Une première tranche d’une tonne et demie a été remise aux PDI et autres personnes vulnérables, tandis que l’autre partie est revenue à des membres vulnérables de la veille citoyenne. Avec le sourire aux lèvres, la représentante des bénéficiaires, Monique Bamogo, a exprimé sa gratitude à la veille citoyenne pour ce geste de solidarité.

S’exprimant sur la provenance du don, Mahamane Traoré a confié que les trois tonnes de maïs sont le fruit de l’exploitation d’un champ collectif de six hectares mis en valeur grâce à l’appui de la commune de Fada N’Gourma. « Ce don est issu d’un champ collectif des Wayiyans acquis avec le soutien de la mairie de Fada N’Gourma. Après la récolte, nous avons obtenu quatre tonnes de maïs. Une tonne a été remise à l’initiative Démé Sira et les trois autres tonnes sont distribuées aujourd’hui », a-t-il expliqué.

En outre, Mahamane Traoré a indiqué que le geste traduit l’engagement des acteurs de la veille citoyenne à accompagner les efforts du gouvernement en faveur de l’autosuffisance alimentaire. « Il ne suffit pas de rester autour des ronds-points pour défendre la cause du MPSR2. Il faut aussi poser des actes concrets pour soulager les populations vulnérables.

Même sans moyens financiers, chacun peut contribuer par ses actions et son comportement », a-t-il soutenu. A entendre M. Traoré, cette expérience agricole communautaire, qui est à sa deuxième édition, devrait se poursuivre et s’intensifier puisque l’association envisage déjà d’agrandir la superficie du champ collectif afin d’accroître la production au cours des prochaines campagnes agricoles.

Présent à la cérémonie, le représentant du président de la délégation spéciale de la commune de Fada N’Gourma, Dominique Ouoba, a salué l’initiative des Wayiyans avant de réaffirmer la disponibilité de la commune à les accompagner dans la limite de ses capacités. Il a notamment assuré que la municipalité pourrait faciliter les démarches pour l’obtention de nouvelles superficies cultivables afin de permettre l’extension du champ collectif.

Joanny SOW