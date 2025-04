Fonction publique : 10% des places au concours de la magistrature réservées aux agents publics

Le Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a présidé, le jeudi 3 avril 2025, le Conseil des ministres. Cette instance hebdomadaire des ministres autour du chef de l’Etat a examiné plusieurs dossiers et pris d’importantes décisions pour la bonne marche de la Nation, selon le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, assurant l’intérim du Porte-parole du gouvernement.

Au titre du ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté un rapport relatif aux résultats de la campagne nationale de vaccination 2024-2025 contre les maladies animales prioritaires. Pour le ministre délégué chargé des Ressources animales et halieutiques, Amadou Dicko, cette campagne annuelle de vaccination contre les maladies animales prioritaires vise à réduire l’impact de ces maladies sur l’économie nationale et sur la sécurité sanitaire des animaux. La campagne 2024-2025, qui s’est déroulée ,du 11 octobre 2024 au 15 février 2025, a été une occasion pour le ministère d’introduire des innovations majeures pour plus de résultats plus probants, selon le ministre Dicko. Il s’agit de la centralisation des opérations de vaccination, du renforcement de la logistique pour la distribution des vaccins, de l’introduction des plateformes numériques pour le suivi des opérations et le paiement électronique des vaccins directement par les éleveurs. Ces innovations ont permis au ministère d’atteindre des résultats encourageants avec la vaccination Lde 2 millions 100 mille bovins, 3 millions 500 mille petits ruminants, 70 000 carnivores et 13 700 000 volailles. Le ministre délégué précise que ces résultats s’inscrivent dans le cadre de l’Offensive agropastorale et halieutique.

10% des places au concours de la magistrature réservées aux agents de l’administration publique Pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains chargé des Relations avec les Institutions, le Conseil a adopté un décret portant conditions et modalités de détermination des quotas réservés au personnel de l’administration publique pour le concours d’entrée à l’école nationale de la magistrature.

Le ministre chargé de la Justice Edasso Rodrigue Bayala, indique que ce décret s’inscrit dans l’application de la loi du 26 avril 2024, portant modification de la loi d’août 2015 qui porte statut de la magistrature. Selon le ministre, cette loi précise qu’il y a un quota qui est déterminé pour les agents de l’administration publique pour le concours d’entrée à l’école nationale de la magistrature. Le quota fixe 10% des places pour le personnel de l’administration publique et les conditions sont, entre autres, être âgé de moins de 45 ans, être un agent titularisé de l’administration publique d’Etat ou parlementaire, être

titulaire d’une maitrise ou

d’un master en droit.

Direction de la communication de la Présidence du Faso