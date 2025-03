Région du Plateau central : Inoussa Kanazoé investit près de 600 millions F CFA

A l’occasion de la rencontre entre les forces vives du Plateau central et le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, jeudi 20 mars 2025, les opérateurs économiques de la région ont rendu hommage à Inoussa Kanazoé, PDG de Cimmetal Group.

Les opérateurs économiques du Plateau central ont réaffirmé au président du Faso, leur volonté à l’accompagner dans la construction du pays, surtout de leur région. « Ils vous croient, vous suivent et vous soutiennent dans votre appel solennel à soutenir l’emploi des Jeunes », a déclaré Edouard Bonkoungou, président du patronat de la région du Plateau central et président régional et national de l’association Initiative Plateau central. Il a indiqué que des actes concrets ont été posés par des hommes d’affaires, à l’image de Inoussa Kanazoé, en faveur des jeunes et des femmes, après la suspension du programme de financement par l’Agence française de développement.

« L’initiative pour les jeunes a reçu un soutien particulier de M. Kanazoé qui a bien voulu nous octroyer un financement de 200 millions F CFA pour financer les jeunes et les femmes. Une cérémonie de remise officielle de cette enveloppe est en cours dans les jours à venir », a témoigné M. Bonkoungou. Avant cette aide financière, le PDG de Cimmetal Group a investi au total 574 000 000 F CFA les deux dernières années dans des actions de développement de la région. A titre illustratif, il a cité la construction d’écoles, de centres de santé, l’appui aux forces combattantes et à l’administration publique à Nayambsé, Dapelgo, Nionniongo, Andemtenga, Kongoussi, Ziniaré, Pagatenga, Soretenga/Kourwéogo, etc…courant 2024, foi de M.Bonkoungou, Inoussa Kanazoé a investi plusieurs centaines de millions F CFA dans le Plateau central, dont 95 millions F CFA dans le domaine de la sécurité. Il a offert 500 millions de francs CFA pour la construction de l’université musulmane, 60 millions F CFA en ciment et fer pour la construction du CMA de Pouytenga, 200 millions F CFA pour Ziniaré a-t-il fait savoir. « En outre, à travers la construction de son usine de 3 000 000 de tonnes par an au Mali dans l’espace AES, qui est d’ailleurs la plus grande usine de ciment de cette zone, sa société de BTP chargée de la construction a pu donner du travail à 712 Burkinabè, 633 Maliens, 36 Tunisiens, Marocains et Indiens. A la fin des travaux, une école de trois salles, une salle de réunion, des toilettes et un forage ont été offerts à la commune de Diagou au Mali », a laissé entendre Edouard Bonkoungou.

A en croire Edouard Bonkoungou, le PDG Kanazoé continue d’affirmer sa volonté de bâtir industriellement le Burkina Faso. Pour ce faire, il a également investi dans l’industrie alimentaire avec des usines modernes de production de farine et d’huile, favorisant ainsi la souveraineté alimentaire et la création de milliers d’emplois.

« En 4 décennies de dur labeur et d’innovation, Inoussa Kanazoé est une fierté pour le Burkina et l’Afrique. Son groupe emploie directement plus de 5 000 personnes et ses activités génèrent plus de 16 500 emplois indirects. Ses entreprises participent à la création de richesses dans les pays où il opère. La particularité de ses entreprises est la promotion de la jeunesse. L’âge moyen de ses employés est la trentaine », a-t-il déclaré. Pour lui, Inoussa Kanazoé incarne l’avenir industriel du Burkina Faso et de la sous-région, avec une ambition sans limites et un impact sur l’économie régionale.

Djakaridia SIRIBIE