Ve édition de la nuit des médaillés: le mérite de 323 acteurs sportifs reconnus

Les acteurs du sport burkinabè étaient à l’honneur au cours d’une soirée de récompenses intitulée « la nuit des médaillés », porté par le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi. C’était, le vendredi 28 mars 2025, dans la salle des Banquets à Ouaga 2000. Plus de 323 hommes et femmes de diverses disciplines sportives ont vu leurs mérites salués au cours d’une soirée riche en couleurs.

La saison sportive 2023-2024 du Burkina Faso a été riche en récompenses sur le plan national et international. De ce fait, le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a initié une soirée dénommée « la nuit des médaillés », le vendredi 28 mars 2025, dans la salle des Banquets à Ouaga 2000, entrant dans le cadre de sa politique de promotion de l’excellence dans le domaine du sport et des loisirs.

Dans son allocution, la directrice générale des sports et des loisirs Valérie Badolo, a rendu un vibrant hommage aux vaillants ambassadeurs sportifs.

« L’année 2024 restera gravée dans les annales du sport burkinabè comme une saison exceptionnelle, malgré les défis liés au contexte du moment. Nos sportifs ont pris part à 127 compétitions, aussi bien dans la sous-région qu’au niveau continental et mondial. Le bilan est éloquent, et les médailles sont reparties comme suit : 110 médailles d’or, 98 médailles d’argent et 115 médailles de bronze », a-t-elle détaillé.

Toutes ces performances ont été le fruit du travail acharné de 246 sportifs, dont 164 hommes et 82 femmes, encadrés par 78 techniciens au service du sport burkinabè.

Presque tous les sportifs des disciplines qui se sont illustrés au cours de l’année écoulée ont reçu des distinctions. Ces disciplines sont, entre autres, le taekwondo, la lutte, le badminton, le cyclisme, le power lifting, le basketball, etc. ..

Au cours de la cérémonie, le discours du président du Faso, par ailleurs patron de la présente Ve édition, a été prononcé par le ministre chargé des Sports Roland Somda. Le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a tenu à saluer l’abnégation et la détermination des différents athlètes, qui ont su hisser haut les couleurs du Burkina Faso sur les scènes de compétitions sous-régionale, afri-caine et mondiale.

Et d’ajouter que, le succès qu’engrangent les différents sportifs, ravive la fibre patriotique des millions de compatriotes, donne du baume aux cœurs et galvanise les troupes au front.

Pour le récipiendaire Israël Mano, cette initiative est à encourager. « A travers cette cérémonie, c’est une invite pour nous à davantage travailler pour gravir toujours les plus hautes marches des compétitions », a fait savoir l’athlète pluridisciplinaire burkinabè. La soirée a aussi servi de cadre pour reconnaitre le mérite des sportifs mentors à l’image de Iron Biby, Marthe Koala, Moné Rahinatou, et Hugues Fabrice Zango.

Crépin OUEDRAOGO