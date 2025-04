Région de Gao / Mali: la Force unifiée de l’AES neutralise plusieurs terroristes à Hourara et Fitilli

Les actions coordonnées de la Force unifiée de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) se poursuivent avec des succès.

Cette dynamique combative appuyée par le partage de renseignements a permis, le 28 mars 2025, aux Forces engagées de l’AES d’intercepter un véhicule conduit par deux terroristes Djidara dans la Région de Gao.

Il s’agit des nommés Adema Harouna comme le chauffeur et Lamine Sidy Ould, les présumés propriétaires qui ont été localisés alors qu’ils tentaient d’utiliser la ligne frontalière pour déjouer la traque des Forces de défense et de sécurité, a-t-on appris, ce dimanche 20 mars, à travers un communiqué de la Direction de l’information et des Relations publiques des Armées (DIRPA) sur ses plateformes digitales.

Selon le document, ledit véhicule avait été enlevé entre Dori et Tera, au Niger, il y a un mois.

« Les premiers éléments de l’enquête confirment un vaste réseau mafieux et terroriste avec des complicités diverses en cours de démantèlement », indique la DIRPA. Pour elle, cette opération montre, encore une fois, l’efficacité de la collaboration entre les services de renseignement des forces de l’AES.

La même source renseigne que le 29 mars 2025, dans le cadre de la surveillance de l’espace AES, deux frappes des vecteurs aériens de la Confédération ont neutralisé plusieurs terroristes et détruit un véhicule pick up ainsi qu’une dizaine de motos respectivement dans les secteurs de Hourara et de Fitilli dans la région de Gao.

Cette importante colonne de terroristes sur des motos tentait de se jouer de la ligne frontalière entre les trois pays, précise la source sécuritaire qui confirme la présence d’une importante logistique sur le site. L’Etat-major général des Armées rassure que les opérations coordonnées sur le théâtre unifié de l’AES continuent avec la recherche et la neutralisation des groupes arqués terroristes.

L’Essor/Mali