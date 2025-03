Développement de la filière lait: la société Faso Kosam désormais opérationnelle

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, ce jeudi 27 mars 2025, à Ouagadougou, au lancement officiel des activités de la nouvelle société d’Etat dénommée Faso Kosam.

Créée en décembre 2024, la société Faso Kosam a pour mission la transformation et la commercialisation du lait local à travers une chaine d’unités de production implantées sur le territoire national. Elle est dotée d’un capital social de 100 millions de FCFA, entièrement détenu par l’Etat. Le lancement des activités de ladite société a eu pour cadre l’unité de transformation de lait située dans le quartier Cissin, à Ouagadougou. Elle a une capacité de production de 500 litres de lait par jour. C’est la première d’une série d’unités laitières destinées à renforcer la collecte et la transformation du lait local.

Selon le directeur général de Faso Kosam, Alain Sawadogo, les principaux produits laitiers qui sortiront des unités de Faso Kosam sont, entre autres, le lait frais, le yaourt, le fromage, le beurre et le lait en poudre. A l’issue de la cérémonie, le chef du gouvernement a rappelé l’importance stratégique de Faso Kosam dans la dynamique de l’atteinte de la sécurité alimentaire. « La question de la souveraineté alimentaire est l’une des grandes priorités du chef de l’Etat.

C’est dans cette vision que la société Faso Kosam a été créée », a-t-il rappelé. L’avènement de cette structure intervient dans un contexte où « seulement 2 % de la production nationale de lait est actuellement collectée et traitée », tandis que « près de 12 milliards de francs CFA sont dépensés chaque année pour l’impor-tation de produits laitiers ». Le Premier ministre a affirmé que l’objectif à atteindre par la mise en place de Faso Kosam est de pouvoir satisfaire au moins la moitié des besoins de consommation en produits laitiers au Burkina Faso d’ici les cinq prochaines années.

Aussi, a-t-il engagé le ministère de tutelle et la direction générale de Faso Kosam à une gestion rigoureuse et performante de la société afin d’assurer aux consommateurs des produits de qualité irréprochable. La structuration de la filière laitière est également en ligne de mire. Elle permettra non seulement de créer des emplois à toutes les échelles, dans tous les maillons de la filière, depuis la production jusqu’au circuit de distribution, mais aussi des revenus.

A moyen et long terme, la société Faso Kosam prévoit la construction de nouvelles unités de transformation de lait dans des bassins laitiers stratégiques. En effet, à la suite de la mise en place de l’unité de Cissin, Faso Kosam ambitionne de mettre en service les unités

de transformation de Fada N’Gourma avec 3 000 litres par jour, celle de Bobo-Dioulasso avec 300 litres par jour, de Koubri et de Dori. Avec le lancement de Faso Kosam,

le Burkina Faso fait un pas de plus vers la consolidation de son indépendance alimentaire.

DCRP/Primature