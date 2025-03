Eliminatoires Coupe du monde 2026/Guinée-Bissau–Burkina : 1-2 Les Etalons apprivoisent les Lycaons

En match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du

monde 2026, les Etalons ont défait 1-2, le 24 mars 2025 au stade National du 24-Septembre de Bissau, les Lyacons. Une 2e victoire des poulains de Brama Traoré en 72 heures qui affichent leur ambition de se qualifier pour le mondial.

Le manque d’affluence pour le match Guinée-Bissau est-il un signe de déception des Bissau-guinéens pour leur équipe défaite (3-1) 72 heures plus tôt par la Sierra Leone ? Cela semble plausible car, à moins d’une demi-heure du coup d’envoi, le petit stade de 15 000 places n’avait pas le quart de ses occupants. Pourtant, 10 000 tickets avaient été annoncés mis en vente et épuisés. Qu’à cela ne tienne, le onze de départ des Etalons tombe. Surprise, il n’y a pas le capitaine Bertrand Traoré.

« Nous avons voulu épuiser l’adversaire en première période avant de passer à l’offensive avec les hommes clés lors de la dernière partie de jeu », a expliqué le coach des Etalons Brama Traoré. Un stratagème qui a privé, durant une heure, les Bissau-guinéens du capitaine des Etalons, car, dans les rues, c’est le joueur Burkinabè le plus connu dans ce pays. Toute chose qui a du désorienter les plans du coach des Lycaons. Le scenario du début du match n’est pas idéal pour les Etalons. Les 4 premières minutes se jouent dans le camp burkinabè avec une première escarmouche pour les Lycaons dès la 1re. Une tactique juste pour endormir l’adversaire car, dès la 5e, Franck Lassina Traoré profite d’un excellent service de Dango Ouattara pour prendre à défaut la défense bissau-guinéenne pour ouvrir la marque. Un but qui réveille l’équipe hôte et donne un coup de fouet à la rencontre qui accélère un peu.

La première occasion franche des Lycaons intervient à la 26e mais Hervé Koffi fait échec à cette offensive. Cela sonne comme un avertissement puisqu’à la 35e, Zidana Banjaqui, cette fois-ci, remporte son duel face à Hervé Koffi, la faute à une mauvaise appréciation des deux défenseurs centraux burkinabè. Après, plus rien à se mettre sous la dent, sauf une partie décousue de part et d’autre. La première partie terne avec une légère domination des Lycaons. Avec des flops côté burkinabè tels Hassan Bandé, Steeve Yago et autre Mohamed Zoungrana qui ont tout de même des circonstances atténuantes, car, la canicule n’a pas aidé les acteurs dans leur production.

Entrées salvatrices de Bertrand et Blati

L’on reprend les mêmes et l’on recommence pour la dernière partie avec la même physionomie. Sauf que le couloir gauche des Etalons est devenu une véritable passoire pour les Bissau-guinéens. Face à ces défaillances techniques, Brama Traoré décide de lancer son capitaine Bertrand Traoré et Blati Touré. Malgré tout, la solution tarde à venir. C’est à l’heure de jeu que les Etalons sonnent la révolte et maitrisent leur sujet. Bertrand Traoré, à l’exécution d’un coup de pied arrêté, est à la base de l’aggravation du score de Franck Traoré (72e), son doublé de l’après-midi, sur un coup de tête, consécutif à une remise de Adamo Nagalo. La maitrise du jeu change de camp. Elle est maintenant burkinabè. Une fin de partie bien maitrisée par les Etalons qui pouvaient corser l’addition si l’arbitre n’avait pas oublié de siffler un penalty (79e) sur Dango Ouattara. Avec 11 points, l’équipe nationale du Burkina consolide sa 2e place et affiche du même coup son ambition d’une qualification à la Coupe du monde.

Yves OUEDRAOGO

Depuis Bissau

Propos d’après-match

Bertrand Traoré, capitaine des Etalons: « nous avons joué contre une belle équipe de la Guinée-Bissau »

Nous avons joué contre une belle équipe de la Guinée-Bissau. D’ailleurs nous nous attendions à un match difficile. Comparé à notre rencontre vendredi dernier face à Djibouti, nous savons que ce soir le match allait être encore plus difficile. Nous nous sommes préparés mentalement et tactiquement pour cela. Notre plan de jeu était clair : attendre, aller presser quand il fallait le faire et rester en bloc quand il le fallait. Après, nous connaissons les qualités de notre équipe, nous sommes capables de marquer à n’importe quel moment. Nous arrivons à marquer plus de buts que la Guinée-Bissau. Notre objectif était de prendre les 6 points sur les deux matchs. Objectif atteint donc. La Guinée-Bissau a été un peu meilleure qu’en première période, nous nous attendions à cela. Elle avait un vent favorable et c’est pour cela que nous avons choisi cette partie du terrain en première période. Si vous avez remarqué, toutes les balles dans le dos de notre défense étaient dangereuses. En seconde période c’était complètement différent. Nous avons pu faire face et nous sommes restés bien solides, même si nous nous sommes fait rattrapés au score entre temps avant la pause. Nous sommes restés sereins malgré tout, nous avons continué à jouer notre football en restant dans notre plan de jeu. Nous avons les 3 points à la fin et c’est l’essentiel. Nos objectifs sont clairs : remporter une CAN et nous qualifier pour la première fois à une Coupe du monde. Nous sommes qualifiés pour la phase finale de la CAN et maintenant nous sommes à fond sur les éliminatoires du mondial. Nous avons pris du retard au début. L’objectif à ces deux journées était de prendre les 6 points. Et nous restons focus sur la qualification.

Brama Traoré, sélectionneur des Etalon : « notre plan était d’affaiblir les forces bissau-guinéennes »

Le plan était clair. C’était d’affaiblir les forces bissau-guinéennes et d’en profiter en deuxième mi-temps. Et dès lors que nous avons effectué les deux premiers remplacements, beaucoup de choses ont changé. C’est une victoire collective avec la patte de tout le monde. Le Burkina Faso traverse aujourd’hui des moments difficiles, nous devons être ensemble. J’ai souhaité qu’il y ait la cohésion dans le groupe, entre les joueurs et l’encadrement, entre l’encadrement et les journalistes, de même qu’avec tous les supporters. Les joueurs suivent les réseaux sociaux, il faudra travailler à vanter leurs mérites. La dernière conférence de presse à Ouagadougou a été très illustrative. Nous avons pris six points et tout le monde est à l’aise. C’est ça le Burkinabè, il faut que nous soyons ensemble

Boa Morte, sélectionneur de la Guinée-Bissau :

« sur les 90mn nous étions la meilleure équipe sur le terrain »

En première période nous avons bien joué. Et nous nous attendions à une réaction du Burkina Faso en seconde période. Ce n’est pas parce que nous n’avons pas bien joué, mais il y a eu une réaction du Burkina Faso. Je pense que sur les 90mn nous étions la meilleure équipe sur le terrain. Mais nous avons perdu, nous avons commis deux erreurs et à ce niveau c’est compliqué. Pour mes joueurs, je suis content parce qu’ils ont bien joué. Ils ont joué contre une équipe compliquée avec des individualités qui jouent bien. C’est cela le foot.

Propos recueillis par Yves OUEDRAOGO