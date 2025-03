Coopération Burkina Faso/Qatar : « Nous voulons des partenariats mutuellement bénéfiques », Karamoko Jean Marie Traoré

Dans le cadre de la visite d’amitié et de travail qu’il effectue à Doha, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, a été reçu, le lundi 24 mars 2025, par le ministre d’Etat chargé des Affaires étrangères de l’Etat du Qatar Sultan Ben Saad AL-Muraiki. Les deux personnalités ont longuement échangé autour des points de coopération entre le Burkina Faso et le Qatar et sur des sujets en lien avec la Confédération AES et la sous-région ouest-africaine.

Sur le plan de la coopération bilatérale entre les deux pays, Karamoko Jean Marie Traoré à l’entame des échanges, a indiqué que sa visite s’inscrit dans le cadre de la consolidation de cette coopération, avant de présenter la vision des autorités actuelles du Burkina Faso en la matière. « Ce que nous voulons aujourd’hui, ce sont des partenariats mutuellement bénéfiques et qui vont contribuer à booster le développement des secteurs clés tels que l’agriculture, l’énergie, les mines, les industries etc. Et dans tous ces domaines, le Burkina Faso a un potentiel qui peut être exploité dans un partenariat gagnant-gagnant », explique Karamoko Jean Marie Traoré, tout en indiquant à son interlocuteur, le travail fait actuellement par le Bureau des grands projets en vue de faire connaitre les opportunités et les potentialités du Burkina Faso.

Sur la question des investissements, le ministre d’Etat qatari chargé des Affaires étrangères a reconnu et salué la législation favorable du Burkina Faso en la matière, toute chose qui encourage et motive les investisseurs qataris à se tourner vers le pays des Hommes intègres. Mais, il a invité les hommes d’affaires et les autorités burkinabè, à participer aux grands évènements économiques organisés par le Qatar, car ce sont des plateformes appropriées pour présenter au monde les opportunités d’investissements au Burkina Faso. Dans le domaine de la santé, les échanges ont essentiellement porté sur le dossier du centre de radiothérapie réalisé par l’Etat du Qatar au Burkina Faso, et sur lequel les deux parties ont convenu de la nécessité de le rendre fonctionnel. Selon le chef de la diplomatie burkinabè, cela est d’autant important que la santé constitue une autre priorité pour les plus hautes autorités burkinabè, et l’effectivité de ce centre de radiothérapie permettra de donner encore une bouffée d’oxygène au secteur de la santé, en plus des autres initiatives lancées par le gouvernement. En plus de la santé et de la question des investissements, l’éducation a meublé les échanges avec la promesse faite par le Qatar, de revoir à la hausse le nombre de bourses octroyées aux étudiants burkinabè dans les filières déjà concernées, et d’intégrer la linguistique dans ses offres de bourses.

Construire une paix durable

En ce qui concerne les sujets d’ordre sous-régional, à la demande du ministre d’Etat chargé des Affaires étrangères du Qatar, le ministre Traoré a expliqué les motivations de la création de l’Alliance des Etats du Sahel et de la sortie des trois pays de la CEDEAO. « C’est une décision réaliste que nous avons prise de sortir de la CEDEAO. Avec cette décision, le Mali, le Burkina Faso et le Niger veulent construire une paix durable qui va d’ailleurs profiter aussi aux pays de la CEDEAO et de la sous-région. Nous n’avons pas quitté cette organisation pour qu’elle meurt, mais nous l’avons quittée pour que le Sahel vive », justifie le chef de la diplomatie burkinabè, tout en précisant que l’AES n’est pas dans une démarche de concurrence avec la CEDEAO, d’où des décisions prises par l’AES sur les questions de visa et de transport en faveur des ressortissants de la CEDEAO. Au-delà de l’entité CEDEAO, il rassure que le Burkina Faso entretient toujours des relations diplomatiques avec ses six voisins dans la sincérité, malgré des incompréhensions d’ordre politique avec certains. Il dira pour preuve, que hormis l’aspect politique, les communautés de part et d’autre vivent en harmonie et les échanges se font dans plusieurs domaines tels que le commerce. Après avoir suivi l’exposé du ministre Traoré, le ministre d’Etat qatari Al-Muraiki dit en avoir pris bonne note, avant de préciser que la vision de son pays c’est de

travailler à renforcer une coopération qui profite au peuple sans se mêler des questions politiques.

Cette vision converge bien avec celle du Burkina Faso selon Karamoko Jean Marie Traoré, qui ajoute que c’est aussi la dynamique au niveau des pays de l’AES, qui veulent désormais que les partenaires s’intéressent aussi à leurs potentialités et leurs opportunités, plutôt que de toujours parler des problèmes de ces pays et de vouloir apporter des solutions qui ne sont pas adaptées au contexte et aux aspirations des peuples. Revenant à la coopération bilatérale lors de ce tête-à-tête, le ministre d’Etat qatari a facilité séance tenante, une rencontre entre la délégation burkinabè et Maryam Bint Ali Bin Nacer Al Musnad, ministre d’Etat chargée de la Coopération internationale du Qatar. Là aussi, Karamoko Jean Traoré a exposé le contexte qui prévaut au Burkina Faso, notamment l’impact de la crise sécuritaire sur les secteurs clés de développement, les efforts consentis par l’Etat burkinabè pour ramener la situation à la normale, et les attentes vis-à-vis des partenaires pour consolider les acquis. Les échanges se sont soldés par une promesse de Madame la ministre d’Etat chargée de la Coopération internationale, de faire le plaidoyer auprès des institutions telles que le Fonds du Qatar pour le développement et la Fondation dénommée « Education Above All » (l’Education avant tout), pour un accompagnement au Burkina Faso essentiellement dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Et pour que les interventions se fassent avec célérité et efficacité, elle a demandé à la partie burkinabè de faire parvenir à son département , des propositions concrètes de projets pour lesquels le Burkina Faso souhaite un appui des partenaires qataris.

DCRP/MAECR-BE