Salam du Ramadan : le bon comportement

Au nom d’Allah, Clément et Miséricordieux.

Louange à Allah, qui fait du Croyant un être éduqué par les enseignements du Coran, un être de valeur et d’une éthique de l’existence, qui se comporte comme un batisseur des communautés et qui, par sa générosité, son intégrité, sa solidarité, son caractère pacifique, parcticipe à la construction de l’humanité. Puisse-t-Il déverser, abondamment, Sa paix et Ses bénédictions sur Son bien Aimé Messager Mouhammad, envoyé à l’univers comme miséricorde. « Le croyant atteint, par son bon comportement, le degré de celui qui jeûne sans jamais rompre et passe toutes ses nuits en prières », nous enseigne le Prophète. Ce hadith du Prophète nous montre l’importance et la place du bon comportement dans notre cheminement spirituel et surtout dans notre quête de proximité étroite avec notre Seigneur Allah. Et en la matière, le Prophète reste, pour nous, le meilleur modèle identificatoire comme le souligne Allah dans le Coran : « En effet, vous avez dans le Messager de Dieu un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Dieu et au Jour dernier et invoque Dieu fréquemment » (S33 V21).

A titre illustratif, il est rapporté du Prophète qu’il priait la nuit jusqu’à ce que ses pieds enflent ou deviennent enflammés comme le souligne son épouse Aïcha qui a dit à ce sujet : « Le Prophète veillait tellement dans la nuit que la peau de ses pieds se fendillait. Je lui dis :

« Pourquoi fais-tu cela, ô Messager de Dieu, alors que Dieu t’a d’ores et déjà absous de tous tes péchés passés et à venir ! ». Et le Prophète de répondre : « Est-ce qu’il ne m’appartient pas de me comporter en homme reconnaissant ? ». Malgré l’intensité de ces efforts, lorsqu’Allah a voulu évoquer la spécificité du Prophète, il n’a point fait allusion à ses actes cultuels, à ses actes de dévotion. Il a, plutôt, mis en exergue la noblesse du caractère de ce dernier. En effet, Allah a couvert d’éloges Son Prophète pour son bon caractère quand Il dit : « Tu es, certes, pétri de très nobles qualités » (S68 V04). Comment en serait-il autrement quand on connait la douceur dont faisait preuve le Prophète. Effectivement, sur cette douceur, Allah dit du Prophète : « C’est par quelque miséricorde de la part de Dieu que tu as été si doux envers eux ! Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon (de Dieu). Et consulte-les à propos des affaires ; puis une fois que tu t’es décidé, confie-toi donc à Dieu. Dieu aime, en vérité, ceux qui Lui font confiance » (S03 V159). Par cette parole divine, on comprend que si le Prophète n’avait pas été doux et d’un cœur tendre avec les compagnons, ils ne seraient pas restés à ses côtés, encore moins prêter attention à la révélation. En réalité, la foi musulmane est une foi de l’action qui incite à la quête de l’excellence dans notre rapport vertical avec Allah mais aussi dans notre rapport horizontal avec Ses créatures.

Dans ce sens, la foi correcte ne saurait rapprocher d’Allah et éloigner des créatures dans la mesure où elle fait sortir des « ténèbres vers la lumière » (S14 V01).

Combien sommes-nous à mal comprendre cette dimension de l’Islam ? Certes, nous sommes nombreux à remplir les mosquées et à être difficilement accessibles par nos mauvais comportements. Oui, nous sommes si nombreux à ne limiter l’Islam qu’à la pratique cultuelle et sans que cela n’ait un impact sur notre comportement. Nous sommes fuis du fait des effets néfastes de nos mauvais actes, de nos mauvaises paroles, de notre mauvais comportement. On se demanderait si, véritablement, la foi a pénétré nos cœurs. Cette question est légitime dans la mesure où, également, ils sont nombreux, ces musulmans, toujours les visages crispés de sorte qu’il y a une certaine peur à les saluer quand tu les rencontres.

Ils oublient qu’ils se font plus de mal que de bien quand on sait que le Prophète a dit que le sourire est une aumône. En plus d’être une thérapie, le sourire te procure des bénédictions auprès du Seigneur Allah.

Dans tous les cas, la place du bon comportement en Islam est indéniable. Il est l’une des finalités de la mission prophétique. En effet, le Prophète résume toute sa mission par rapport au changement des comportements. C’est pourquoi, il dit :

« Certes, je n’ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements ». La mission du Prophète est, donc, de parfaire et d’ennoblir les caractères des hommes. Et cette perfection du caractère à laquelle le hadith fait allusion concerne à la fois notre rapport avec Allah mais aussi notre rapport avec les créatures.

Par ailleurs, nous devons tous comprendre que les actes cultuels comme la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage et autres sont tous des écoles de formation, de reforme, de transformation des individus. Ils n’ont pas été prescrits juste pour être appliqués sans un lien avec notre être. Ils sont sensés nous aider à nous reformer afin de sortir des ténèbres de l’ignorance, de l’avarice, de la vanité, de la jalousie, de l’orgueil, … vers la lumière de ce que notre Seigneur aime et de ce qui rapproche de Lui. Tous ces actes aident le musulman à avoir un bon comportement. C’est aussi pour cela que le Prophète nous informe que : « Rien ne pèsera plus lourd sur la balance, au Jour du Jugement, que le bon caractère. Dieu déteste l’inconsidération et la bassesse ».

Seigneur Allah, gratifie-nous de nobles caractères et accorde-nous Ta satisfaction. Tu es le Miséricordieux des miséricordieux.

A suivre …

NB : La foi musulmane est une foi active qui impose un devoir de présence.

Dr Inoussa COMPAORE

Imam à l’AEEMB et au CERFI