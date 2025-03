Eliminatoires Coupe du monde 2026 : consolider la 2e place en Guinée-Bissau

Après leur victoire face aux Requis de la Mer rouge du Djibouti vendredi dernier, les Etalons descendent dans l’arène du stade national du 24-Septembre de Bissau pour affronter les Lyacons de la Guinée-Bissau à l’occasion de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une rencontre que les poulains de Brama Traoré veulent gagner pour consolider leur 2e place au classement de la poule A.

« Nous voulons faire le plein de points pour ces deux journées », a prévenu le capitaine des Etalons, Bertrand Traoré, après la victoire face aux Requis de la Mer rouge, vendredi dernier au Maroc. Conscients que cela passe par une victoire face aux Lyacons de la Guinée-Bissau, dans leur antre du Stade national du 24-Septembre, les Etalons sont arrivés dans la matinée du samedi 22 mars à Bissau, ont opté de rester concentrer. Car, ils ont été privés de leur première séance d’entrainement dans l’après-midi. Arrivés sur les lieux, ils seront surpris de constater qu’un match du championnat local s’y disputait. C’est contre mauvaise fortune bon cœur que Brama Traoré et ses poulains ont replié dans leur QG de l’hôtel Ceiba pour une séance en salle. Un incident qui n’a pas ébranlé le moral de Bertrand Traoré et ses coéquipiers.

« Ce sont des joueurs professionnels et bien expérimentés. Nous nous sommes adaptés face à l’indisponibilité du terrain en optant pour autre chose à l’hôtel », a informé Brama Traoré. Ce n’est donc qu’hier qu’ils ont pu se défouler les jambes lors de la prise de contact avec la pelouse du stade où doit se dérouler la rencontre cet après-midi. Au menu de cette répétition : « mise en place tactique ». Car selon le coach des Etalons, « la Guinée-Bissau est au-dessus du Djibouti et il faut se préparer en fonction de cela ». Son défenseur central Adamo Nagalo a rassuré que les défaillances techniques de vendredi ont été corrigées.

« Nous nous sommes parlés après le match face au Djibouti, car, au-delà de la victoire, notre production n’a pas répondu à nos attentes. Nous ferons encore mieux que contre Djibouti », a-t-il promis. Face aux Lyacons, Adamo Nagalo ne pourra pas compter sur sa complicité d’Issoufou Dayo dans l’axe. Lui, en plus d’Ismahila Ouédraogo sont suspendus. Tout compte fait, dans l’histoire footballistique entre les deux nations depuis 2017, Burkinabè et Bissau-Guinéens se sont rencontrés à trois reprises avec 2 victoires pour les Etalons et un match nul. Le présent face-à-face sera lancé à 16h TU par un trio arbitral rwandais dirigé par Samuel Uwikunda, assisté de Dieudonné Mutuyimana et Eric Mugabo.

Yves OUEDRAOGO

Depuis El Jadida

Classement du groupe A

1er Egypte 13 pts +11

2e Burkina Faso 8 pts +5

3e Sierra Léone 8 pts +1

4e Guinée-Bissau 8 pts -1

5e Ethiopie 3 pts -5

6e Djibouti 1 pt -11